Yoigo estrena tarifas personalizables de fibra y móvil para autónomos y pequeñas empresas

Yoigo ha anunciado una nueva selección de tarifas de fibra y móvil para autónomos y pequeños negocio. La operadora de MásOrange, anteriormente de MásMóvil, ya contaba con planes para este tipo de clientes, pero ha actualizado su porfolio.

Su nueva selección se llama Digital Pro y está disponible desde 44 euros al mes. Combina opciones de fibra óptica de alta velocidad, entre 600 Mb y 1 Gb, junto con líneas móviles de 80 GB o datos ilimitados. Junto a estas prestaciones se unen otras ventajas, como ciberseguridad avanzada, Amazon Prime y plataformas de streaming para que el autónomo disfrute en su hogar e incluso creación de sitio web.

Cuatro opciones con extras personalizables

Cartel con las nuevas tarifas y sus extras Yoigo

Aunque luego cada servicio se puede personalizar con extras, de los que te hablaremos más tarde, estas son las nuevas tarifas para autónomos y pequeños negocios de Yoigo.

Digital Pro (44 euros al mes)

Fibra de 600 Mb

2 líneas móviles de 80 GB

Presencia online y creación de sitio web

Ciberseguridad

Digital Pro (versión de 54 euros)

Fibra de 600 Mb

2 líneas móviles de GB ilimitados

Presencia online y creación de sitio web

Ciberseguridad

Microsoft 365 basic

Digital Pro (versión de 66 euros)

Fibra de 1 Gb

2 líneas móviles de GB ilimitados

Presencia online y creación de sitio web

Ciberseguridad

Microsoft 365 basic

Prime

Digital Pro Total (72 euros)

Fibra de 1 Gb

2 líneas móviles de GB ilimitados

Presencia online y creación de sitio web

Ciberseguridad

Microsoft 365 basic

Prime

Factura electrónica

En cuanto a los extras, son los siguientes:

Fibra de 600 Mb en otro local/sede (+ 13 euros)

(+ 13 euros) Fibra de 1 Gb en otro local/sede (+ 21 euros)

(+ 21 euros) Líneas móviles adicionales : con GB compartidos con las líneas originales (+ 7,44 euros por línea adicional hasta un máximo de 5 euros), con 30 GB (+ 10 euros) o con 60 GB (+ 15 euros)

: con GB compartidos con las líneas originales (+ 7,44 euros por línea adicional hasta un máximo de 5 euros), con 30 GB (+ 10 euros) o con 60 GB (+ 15 euros) Además, se puede acceder a promociones exclusivas para disfrutar de HBO Max, Prime y Disney+ para el hogar, por lo que el autónomo o empresario puede sacarle más partido a su tarifa en casa

La compañía busca responder a las necesidades de un sector en constante transformación, ofreciendo soluciones que combinan conectividad, servicios digitales y precios definitivos. En los próximos meses comprobaremos si esta propuesta logra consolidarse entre autónomos y pequeños negocios, un segmento clave pero también altamente exigente.