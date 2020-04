Cosas de Telegram que no tiene Whatsapp

Seguro que te lo has planteado alguna vez: ¿es WhatsApp mejor que Telegram o es Telegram mejor que WhatsApp? Si bien las dos cumplen con la misma función y, además, han ido perfeccionando sus sistemas de protección, tanto una como otra presentan ciertas características que las vuelven un poquito más o menos atractivas que su contrincante. Por ello, diferenciarse resulta una cuestión clave, especialmente, en un momento en que las acusaciones de censura ponen en entredicho su seguridad.

Uno de las características más aplaudidas por los usuarios de Telegram es Poll 2.0, un avance que permite al usuario realizar encuestas de cualquier tipo y en las que cada uno de de los miembros de un grupo pueden participar y votar en tiempo real. Este avance al que ya instauró Instagram en sus stories hace un año con bastante éxito. Por lo que incluirla en otras aplicaciones resulta todo un acierto . Incluso, se pueden plantear cuestionarios, que pueden ser muy interesantes tanto para grupos de estudio como para jugar con amigos. Esta nueva función ya está disponible en todo el mundo.

¿Cómo conseguirla? En primer lugar, hay que tener la aplicación al día. Por lo que lo mejor es tenerla actualizada. Y, segundo lugar, basta con seleccionar la opción ‘Encuesta’ en el menú ‘Añadir’ para comenzar a usar esta nueva función. Con eso, podrá escribir la pregunta y las respuestas que desee y esperar a que los demás usuarios las respondan.

Como curiosidad también puedes escuchar audios mientras lees otras conversaciones, algo que en Whatsapp es imposible ya que debes permanecer dentro de la conversación en la que se ha enviado durante todo el tiempo que dure el mensaje. Si sales para leer otros chats, la reproducción se detiene, obligándote a volver a entrar en la conversación y darle al play de nuevo para seguir escuchándolo. También permite editar un mensaje aunque ya lo hayas enviado. Para ello, basta con pinchar una vez en el texto que desees cambiar para que te aparezca ‘Editar’. Así de sencillo.

Para los que utilizan estas aplicaciones de mensajería como herramientas de trabajo, también guarda una ventaja más: la posibilidad de enviar archivos que superen los 100 MB. Algo que en WhatsApp sólo está permitido hasta ese tamaño.

¿Cuál es más segura?

Si algo quieren los 250 millones de usuarios de la app azul y los 2.000 millones de la app verde es que los mensajes y los archivos que envíen estén totalmente protegidos y no puedan ser robados por un tercero. ¿Eso lo pueden asegurar al 100%? No. Aunque están en ello.

Hay que tener en cuenta dos cosas: por un lado, que el mensaje llegue correctamente a su destinatario y, por otro lado, que llegue de forma privada. Para ellos, ambas apps han desarrollado sus propios sistemas de cifrado de extremo a extremo que aseguran estas dos premisas. Sin embargo, no se aplican de la misma forma: mientras que Whatsapp lo tiene activado de forma predeterminada ven todos sus chats, Telegram sólo lo aplica a sus conversaciones secretas. El resto también estarían cifradas, pero no de extremo a extremo. No obstante, este aspecto parece no ser determinante a la hora de usar una u otra. Recuerde, por ejemplo, el caso del pasado 13 de marzo de 2019: la app de Pavel Durov consiguió tres millones de nuevos usuarios tras producirse una caída mundial del servicio de Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp.

Otro dato importante, relacionado con el anterior, es qué tipo de sistema de encriptado se utiliza. Desde hace unos años, WhatsApp optó por recurrir al cifrado de Signal, una de las apps de mensajería más seguras del mercado. Ésta parte del número de teléfono y la agenda de contactos para generar códigos criptográficos que aseguren la seguridad y privacidad de todos los mensajes. En cambio, Telegram decidió desarrollar su propio sistema, del que por ahora no se han detectados vulnerabilidades: MTProto. Este está enfocado en la multisesión multiplataforma y el transporte de archivos sin importar su formato o capacidad. El tráfico tiene dos tipos de cifrados, ambos con AES de base, siendo los chat secretos para el envío de mensajes de forma restrictiva contra la filtración de información sensible.