Así es iOS 15: estas son las novedades más importantes del sistema operativo del iPhone

Apple ha anunciado hoy iOS 15, una nueva versión con potentes prestaciones que llevan un paso más allá la experiencia con el iPhone. iOS 15 hace que las llamadas con FaceTime sean más naturales, estrena SharePlay para compartir experiencias, ayuda a los usuarios a concentrarse con nuevas formas de gestionar las notificaciones y mejora la inteligencia de las fotos y la búsqueda para encontrar información en tiempo récord. Mapas de Apple permite explorar el mundo de maneras nunca vistas, Tiempo se renueva con mapas a pantalla completa y más representaciones gráficas de los datos, Wallet añade compatibilidad con llaves y documentos de identificación, y Safari facilita la navegación por internet con una nueva barra de pestañas y la posibilidad de agruparlas. iOS 15 también incluye nuevos controles de privacidad en Siri, Mail y otros elementos del sistema para llevar la protección de la información de los usuarios a otro nivel.

“El iPhone se ha convertido en un dispositivo indispensable para muchos usuarios, y este año vamos a hacerles la vida más fácil de muchas formas”, ha dicho Craig Federighi, vicepresidente sénior de Ingeniería de Software de Apple. “iOS 15 ayuda a los usuarios a compartir experiencias en tiempo real, ofrece las herramientas necesarias para reducir las distracciones y concentrarse, pone la inteligencia al servicio de las fotos e incluye grandes mejoras en Mapas que permiten explorar el mundo de maneras nunca vistas. Tenemos muchas ganas de que los clientes lo prueben”.

Llamadas con FaceTime más naturales

FaceTime ayuda a los clientes a comunicarse fácilmente con las personas de su entorno y, con iOS 15, las conversaciones con familiares y amigos resultan más naturales que nunca. Gracias al audio espacial, las voces en las llamadas con FaceTime suenan como si vinieran de donde está situado el interlocutor en la pantalla,1 y los nuevos modos de micrófono separan la voz del usuario del ruido de fondo. El modo Retrato, inspirado en los fantásticos retratos que se pueden hacer con el iPhone, ahora está disponible en FaceTime, por lo que los usuarios pueden difuminar el fondo y así convertirse en los protagonistas de las videollamadas.2 Al utilizar FaceTime de grupo, la nueva visualización en cuadrícula permite ver a más participantes a la vez.

Ahora los usuarios pueden compartir experiencias con SharePlay mientras hablan con amigos a través de FaceTime, lo que incluye escuchar música juntos con Apple Music, ver una serie o película de forma sincronizada y compartir la pantalla para mostrar una app. SharePlay funciona en el iPhone, el iPad y el Mac. Y como los controles de reproducción se comparten, cualquier participante puede darle al play, pausar o avanzar. Como SharePlay también es compatible con el Apple TV, los usuarios podrán ver series o películas en pantalla grande mientras están conectados con FaceTime. SharePlay se encarga de que el vídeo esté sincronizado para todos los participantes. Disney+, ESPN+, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount+, Pluto TV, TikTok, Twitch y muchos otros servicios van a integrar SharePlay en sus apps, por lo que los usuarios podrán compartir momentos inolvidables de formas nunca vistas.

Las llamadas con FaceTime ahora van más allá de los dispositivos Apple, ya que los usuarios pueden crear un enlace desde el iPhone, el iPad o el Mac y compartirlo por Mensajes, Calendario, Mail o apps de terceros. Esto significa que cualquiera puede unirse desde el navegador o un dispositivo con Android o Windows.3 Las llamadas con FaceTime vía web siguen estado cifradas de punto a punto, por lo que la privacidad está garantizada.

Herramientas para concentrarse

iOS 15 incluye potentes herramientas que ayudan a los usuarios a concentrarse y reducir las distracciones. Concentración es una nueva prestación que filtra las notificaciones y las apps en función de aquello a lo que los usuarios quieran dirigir su atención. Los clientes que no quieran distraerse pueden configurar sus dispositivos de forma personalizada o mediante opciones sugeridas que utilizan la inteligencia integrada en el dispositivo para proponerles personas y apps de las que sí pueden recibir notificaciones. Las sugerencias de Concentración se basan en el contexto de los usuarios, así que tienen en cuenta si están trabajando o descansando. Además, basta con configurar esta prestación en un solo dispositivo Apple para que funcione en todos por igual. Los usuarios pueden crear páginas en la pantalla de inicio con las apps y los widgets que necesitan en un momento dado, así lo tienen más fácil para no caer en la tentación y ver solo las apps más importantes. Cuando Concentración bloquea las notificaciones entrantes para un usuario, los demás pueden ver su estado en Mensajes para saber que no está disponible.

Novedades en las notificaciones

Las notificaciones rediseñadas incorporan fotos para los contactos e iconos más grandes para las apps que ayudan a identificarlas fácilmente. Para reducir las distracciones, los nuevos resúmenes de notificaciones recopilan las menos urgentes para mostrarlas en un momento más oportuno, como por la mañana o por la tarde. Gracias a la inteligencia integrada en el dispositivo, las notificaciones se ordenan por relevancia según las interacciones del usuario con las apps. Los mensajes urgentes se envían de inmediato, de modo que las comunicaciones más importantes no acaban en el resumen. Además, es más fácil silenciar una app o un hilo de mensajes durante una hora o todo el día.

Texto en vivo, búsquedas avanzadas y mucho más

Texto en Vivo utiliza la inteligencia integrada en el dispositivo para reconocer el texto en las imágenes y dar más opciones a los usuarios. Por ejemplo, pueden buscar la imagen de una receta familiar escrita a mano o hacer una foto del número de teléfono de una tienda para llamar directamente. Gracias al Neural Engine de Apple, la app Cámara puede reconocer y copiar texto al vuelo, como la contraseña de la red wifi de una cafetería. Con Búsqueda Visual, los usuarios pueden obtener información sobre obras de arte y lugares de interés de todo el mundo, razas de mascotas y especies de flores y plantas. Incluso pueden encontrar libros.

Spotlight ahora utiliza la inteligencia para buscar fotos por ubicación, personas, escenas y objetos. Y con Texto en Vivo, Spotlight puede encontrar texto tipográfico y manuscrito en imágenes. Spotlight ahora ofrece búsquedas en imágenes de internet y resultados muy completos sobre actores, músicos, series y películas. Los resultados de la búsqueda de contactos son más completos y muestran conversaciones recientes, fotos compartidas e incluso su ubicación si tienen activada esta opción en Buscar.

Fotos incluye la mayor actualización hasta la fecha de Recuerdos, que ahora ofrece una imagen renovada, una interfaz interactiva e integración con Apple Music. Esto significa que usa la inteligencia integrada en el dispositivo para mostrar sugerencias de canciones que traen buenos recuerdos.

Safari rediseña la experiencia de navegación

El nuevo diseño de Safari permite utilizar los controles con una sola mano y da todo el protagonismo al contenido. La nueva barra de pestañas es muy compacta y flota en la parte inferior de la pantalla para que los usuarios puedan pasar de una a otra deslizando el dedo. Los grupos de pestañas permiten a los usuarios guardar pestañas y acceder a ellas fácilmente desde el iPhone, el iPad y el Mac. Y las nuevas prestaciones, como la página de inicio personalizable y las extensiones web para iOS, hacen que Safari sea aún más potente y personal.

Explora el mundo con Mapas de Apple

Apple quiere poner el mejor mapa del mundo al alcance de los usuarios, por eso Mapas en iOS 15 lleva aún más allá la experiencia con nuevas formas de navegar y explorar. Los usuarios podrán disfrutar de un mayor nivel de detalle en los barrios, las zonas comerciales, los datos de elevación y los edificios de las ciudades, además de nuevos colores y etiquetas para las carreteras, puntos de referencia diseñados a medida y un nuevo modo nocturno con un brillo como el de la luz de la luna. Todo esto aporta una perspectiva del mundo totalmente nueva a través de Mapas.

Al desplazarse por una ciudad con el iPhone o CarPlay, Mapas ofrece una vista de conducción tridimensional con nuevos detalles de la carretera, como carriles para giros, medianas, carriles bici y pasos de cebra.4 Los usuarios del transporte público pueden encontrar estaciones cercanas fácilmente y marcar sus líneas favoritas. Mapas acompaña a los usuarios durante los viajes y les envía una notificación cuando tienen que bajarse. Incluso pueden seguir el trayecto en el Apple Watch. Con iOS 15, los usuarios solo tienen que levantar el iPhone para que Mapas detecte su posición con gran exactitud. De este modo, pueden recibir indicaciones en realidad aumentada mientras se desplazan a pie.

Compatibilidad con llaves y documentos de identidad

Ahora Wallet de Apple permite utilizar varios tipos de llaves para que los usuarios puedan entrar en más sitios con solo un toque. El verano pasado, Apple añadió compatibilidad con llaves de coche digitales, y BMW fue el primer fabricante que permitió a los usuarios tocar para abrir sus vehículos. Este año, el uso de llaves de coche digitales mejora gracias a la tecnología de banda ultraancha, que permite a los usuarios abrir y arrancar de forma segura su vehículo compatible sin sacar su iPhone del bolsillo o bolso.5 El iPhone también se puede utilizar para abrir la puerta de casa, de la oficina o de la habitación de un hotel con las llaves guardadas en Wallet.6

Más adelante este año, los clientes de algunos estados de Estados Unidos podrán añadir sus permisos de conducir y sus documentos de identidad a Wallet. La Administración de Seguridad en el Transporte está trabajando para que los clientes puedan utilizar sus documentos digitales de Wallet en los controles de los aeropuertos. Los documentos de identidad de Wallet se cifran y se almacenan en el Secure Element, la misma tecnología que hace de Apple Pay un servicio totalmente privado y seguro.

Nuevas prestaciones de privacidad

iOS 15 incorpora aún más controles de privacidad que ayudan a los usuarios a proteger su información. Con el reconocimiento de voz integrado en el dispositivo, el audio de las peticiones de Siri se procesa en el iPhone de forma predeterminada,7 lo que mejora considerablemente el rendimiento. La protección de la privacidad de Mail impide que los remitentes sepan si un correo electrónico se ha abierto y oculta las direcciones IP para que no puedan descubrir la ubicación de los usuarios ni utilizarla para crear perfiles de ellos. El informe de privacidad de apps muestra un resumen del uso que hacen las apps del acceso que se les ha concedido a la ubicación, las fotos, la cámara, el micrófono y los contactos durante los últimos siete días, así como los dominios con los que se ha establecido contacto.8

Apps Tiempo y Notas rediseñadas

Tiempo incluye más representaciones gráficas de los datos, mapas a pantalla completa y disposiciones dinámicas que cambian en función de las condiciones ambientales. Los fondos animados se han rediseñado y ahora muestran de forma más precisa la posición del sol y las precipitaciones. Además, ahora las notificaciones indican cuándo empezará a llover o a nevar y cuándo terminará.

Notas añade etiquetas creadas por el usuario que lo ponen fácil para ordenar las notas por categorías, y las menciones permiten a las personas que comparten notas avisar a las demás de los cambios importantes. La nueva vista de actividad muestra el historial reciente en una nota compartida.

Otras prestaciones

Siri incorpora avisos de las notificaciones en los AirPods, la posibilidad de compartir la pantalla con solo pedirlo y mucho más.

Compartido Contigo busca en todo el sistema los artículos, las series, las fotos y otros contenidos compartidos en las conversaciones de Mensajes y los muestra directamente en apps como Fotos, Safari, Apple News, Música, Podcasts y Apple TV para acceder a ellos fácilmente y verlos en contexto.

iCloud+ ofrece a los usuarios todo lo que les gusta de iCloud y lo mejora con nuevas prestaciones premium sin ningún coste adicional, entre ellas Ocultar mi Correo Electrónico, la compatibilidad ampliada con el vídeo seguro de HomeKit y un innovador servicio de privacidad en internet llamado iCloud Private Relay.9 Las suscripciones a iCloud de los usuarios pasarán automáticamente a iCloud+ este otoño. Todos los planes de iCloud+ se pueden compartir con las personas que estén en un grupo de En Familia, por lo que todos pueden disfrutar de las nuevas prestaciones, el almacenamiento y la experiencia mejorada con el servicio.

La app Salud estrena una pestaña que permite a los usuarios compartir sus datos con familiares, cuidadores o equipos médicos, tendencias que los ayudan a dirigir su atención a cambios importantes en sus datos de salud y Estabilidad al Andar, un nuevo parámetro que sirve para estar al tanto del riesgo de caídas.

Los fabricantes de accesorios compatibles con HomeKit ahora pueden habilitar «Oye Siri» en sus productos para que los usuarios puedan hablar con Siri y recibir respuestas. Los accesorios que funcionan con «Oye Siri» procesan las peticiones a través del HomePod o el HomePod mini y son compatibles con prestaciones como Peticiones Personales, Intercomunicador, los temporizadores y las alarmas. A partir de hoy, los fabricantes de dispositivos de domótica pueden empezar a trabajar con Apple para integrar Siri en sus productos.

Buscar incorpora nuevas funciones que ayudan a localizar dispositivos apagados o borrados, así como la ubicación en vivo de familiares o amigos que decidan compartirla. Las Separation Alerts avisan a los usuarios si se les olvida coger un AirTag, dispositivo Apple o accesorio registrado en la red de Buscar, y esta red ahora es compatible con los AirPods Pro y los AirPods Max. El nuevo widget Buscar muestra la información de un vistazo en la pantalla de inicio.

Traducir añade Live Translate, una nueva prestación que ayuda a conversar con naturalidad con hablantes de otros idiomas. Y la traducción en todo el sistema ayuda a los usuarios a traducir desde cualquier parte con el iPhone.

La app Apple TV ahora cuenta con Para Todos los Usuarios, una nueva fila que muestra una selección de series y películas según los intereses de ciertas personas o toda la familia. Así es más fácil organizar sesiones de cine en casa.

La nueva configuración del iPhone hace que sea más fácil que nunca empezar a utilizar el dispositivo. Los usuarios que ya tienen un iPhone pueden hacer una copia de seguridad de sus datos en iCloud incluso sin una suscripción para transferirlos fácilmente a un nuevo modelo. Por su parte, los nuevos usuarios del iPhone pueden utilizar una versión mejorada de Pasar a iOS que transfiere fácilmente álbumes de fotos, archivos, carpetas y ajustes de accesibilidad. Así disfrutarán de una experiencia cien por cien personal desde el primer momento.

La accesibilidad en el iPhone va más allá con nuevas prestaciones de VoiceOver que ayudan a los usuarios a conocer más detalles de las personas, el texto, los datos de las tablas y otros objetos que aparecen en las imágenes. En cuanto a la neurodiversidad, los nuevos sonidos de fondo ayudan a reducir las distracciones, y la compatibilidad con audífonos bidireccionales Made for iPhone está dirigida a personas con sordera o problemas de audición. Sound Actions hace que Control por Botón reconozca los sonidos de la boca, y los usuarios ahora pueden personalizar la pantalla y el tamaño del texto por separado para cada app. La prestación Ajustes para Auriculares de Apple reconoce audiogramas importados; es decir, gráficas que muestran los resultados de las pruebas de audición.

Disponibilidad

El avance para desarrolladores de iOS 15 ya está disponible para miembros del Apple Developer Program en developer.apple.com, y el mes que viene saldrá una beta pública para usuarios de iOS en beta.apple.com Las nuevas prestaciones de software estarán disponibles este otoño como descarga gratuita para los usuarios del iPhone 6s y modelos posteriores. Más información en apple.com/es/ipados/ipados-preview. Las prestaciones están sujetas a cambios. Algunas prestaciones no están disponibles en todos los países o idiomas.