Las contraseñas secretas de Netflix para desbloquear series y películas ocultas

Todos hemos tenido esta sensación alguna vez: ya no queda nada en Netflix que ver. Parece que le has dado la vuelta a la plataforma mil veces, que ya has visto todo lo que te podría interesar... pero la realidad es otra bien distinta. Lo primero que tienes que saber es que hay una inmensa cantidad de títulos con los que nunca te has topado, pues el sistema te muestra series y películas en función de tus gustos. Y lo segundo es que existe una serie de códigos que harán que este problema desaparezca.

Estas contraseñas están asociadas a géneros muy específicos: dede películas de gánsteres hasta anime de terror, pasando por cine noir o musicales. Las opciones son múltiples.