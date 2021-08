Grand Theft Auto V supera los 150 millones de copias en todo el mundo

El fenómeno ‘Grand Thef Auto V’ no deja de ganar terreno. Así lo demuestra el informe financiero para el primer trimestre de 2021 de Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar, donde se revela que el aclamado juego lanzado inicialmente el 17 de septiembre de 2013 ha superado los 150 millones de copias vendidas en todo el mundo.

En 2020 ‘GTA V’ ya había superado los 140 millones de copias vendidas convirtiéndose en el segundo mejor año en relación a las unidades distribuidas, tan solo superado en 2013, año de su lanzamiento. Los ingresos del juego en 2020 superaron los mil millones de dólares, demostrando la solidez de una franquicia que, incluso bajo la presión de perseverantes rumores, todavía no ha mostrado indicio alguno de su próxima entrega, permitiendo todo tipo de chismes y cotilleos. Aunque el juego cumplirá 8 años de existencia, su modo online no ha dejado de evolucionar con nuevos mapas, modos y campañas, como por ejemplo los aplaudidos ‘Golpe a Cayo Perico’ y el reciente ‘Los Santos Tuners’

No obstante, los ejecutivos de Take Two todavía esperan mucho de ‘Grand Theft Auto V’ y en noviembre se lanzarán versiones para las consolas de próxima generación, incluida una edición que recoge únicamente el modo en línea ‘GTA Online’ y que será gratuita en su lanzamiento para PlayStation 5, lo que significa que una nueva legión de jugadores se contaminará del éxito del juego.

Sumando la totalidad de capítulos que conforman la serie, la marca ‘Grand Theft Auto’ ha vendido más de 350 millones de videojuegos. A efectos comparativos, la saga ‘Call of Duty’ ha logrado entregar hasta la fecha más de 400 millones. Individualmente ‘GTA V’ alcanza la marca de los 150 millones de unidades, mientras que ‘Red Dead Redemption 2’, el último título de Rockstar en llegar al mercado, supera los 38 millones de copias vendidas en todo el mundo, que facturan un total de 60 millones de unidades para la franquicia wéstern.

En todo caso, el trimestre finiquitado a 30 de junio, ha aportado 813,3$ millones en ingresos a las arcas de Take-Two, un balance un 2% inferior en relación con el mismo período del año pasado. Sin embargo, los ingresos netos totales aumentan un 72% hasta los 152,3$ millones. Esto se debe en gran parte al incremento hasta un 15% de la venta de moneda virtual, DLCs (paquetes de contenido extra) y compras dentro de los juegos.