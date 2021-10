Así se transforma esta moto eléctrica japonesa en una “maleta” que cabe en cualquier en lado

ICOMA ha presentado un vehículo eléctrico que se diferencia de todos los demás por su portabilidad y no necesitar ningún lugar de aparcamiento. Tatamel Bike es una moto eléctrica con varias particularidades, pero la principal es que se trata de un vehículo inspirado en la filosofía de los juguetes transformables y que puede plegarse para tomar una forma similar a una maleta y guardarse en cualquier parte. Olvídate de necesitar un aparcamiento para siempre.

En funcionamiento, Tatamel Bike tiene 1,23 metros de largo, uno de alto y 65 centímetros de ancho, pero plegada se queda en tan solo 70 centímetros de altura, 68 de largo y 26 de ancho. Dimensiones como las de una maleta que puede “aparcarse” bajo el escritorio de la oficina o, prácticamente, en cualquier lugar de una casa.

Esta moto eléctrica tiene una autonomía de 50 km. y alcanza los 40 por hora.

La empresa ve grandes ventajas a un vehículo que no necesita de un lugar de estacionamiento: “con su diseño ligero y plegable, la moto eléctrica ICOMA desarrolla el concepto del diseño “parking gratuito donde quieras”. Tanto si eres un oficinista que vive en un apartamento sin plaza de garaje o el propietario de una tienda que no puede llevar pedidos porque no sabe dónde aparcar, si usan ICOMA ya no será un problema. Poder viajar libremente, donde y cuando quieras es lo que ICOMA quiere llevar a la gente.”

Esta moto eléctrica cuenta con un motor de 600 vatios que se alimenta con una batería de litio y fosfato de hierro con 12.000 mAh de capacidad, potente iluminación LED, una autonomía de 50 kilómetros y alcanza una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora.

“La moto de ICOMA se diferencia de una moto normal en que tiene una batería interna grande que se puede utilizar como fuente de energía para enchufar otros dispositivos. Así que no tienes que preocuparte si tu móvil se queda sin batería y en desastres, incluso la puedes utilizar para cargar otros electrodomésticos”, añade el fabricante.

Las ideas originales de diseño no se acaban con el espacio. Los paneles laterales son personalizables y admiten varias posibilidades: desde paneles de madera para que conjunte con el suelo de la casa u otros materiales para llenar de imágenes y pegatinas hasta paneles solares para que pueda recargarse sobre la marcha e incluso se puede acoplar una pantalla LCD, aunque es difícil señalar la ventaja de una moto con televisión incorporada.

Pero lo más interesante es el diseño que permite transformar esta maleta en un vehículo completamente funcional. El proceso para plegar la moto y dejarla en el tamaño de una maleta se puede apreciar en las siguientes imágenes:

La moto cuenta con dispositivos de suspensión en ambas ruedas.

Tatamel Bike es, todavía, un prototipo aunque completamente funcional. El fabricante ICOMA espera iniciar la producción en breve. El dato que no ha revelado es el peso de Tatamel Bike, pero sus dos ruedas deberían evitar que sea una carga demasiado pesada para moverla como si fuera una simple maleta.