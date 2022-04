Ucrania usa reconocimiento facial para identificar soldados rusos muertos y contactar a sus familias

El pasado mes 12 de marzo Ucrania comenzó a utilizar la tecnología de reconocimiento facial Clearview IA en el conflicto desatado tras la invasión de Rusia. La compañía norteamericana cedió gratuitamente su “software” para, según las declaraciones que Hoan Ton-That, jefe ejecutivo y cofundador de la compañía, hizo a Reuters comprobar la identidad de personas en controles, identificar cadáveres y luchar contra la desinformación. Pero Ucrania le está dando otro uso muy diferente que ha sido calificado como “clásica guerra psicológica”.

Las autoridades ucranianas han realizado más de 8.600 reconocimientos fáciles en soldados rusos muertos o capturados en los primeros cincuenta días de la guerra en Ucrania. Según The Washington Post, el ejército IT de Ucrania, una red de colaboradores en Internet organizada desde el gobierno ucraniano, ha utilizado esos datos para contactar con 582 familias rusas y comunicarles la situación del familiar relativo, incluyendo el envío de fotografías de cadáveres abandonados. El objetivo es alimentar la disidencia en Rusia, desmoralizar al enemigo y acelerar el final de la guerra.

En un chat que recoge el medio, alguien a quien le enviaron la foto de la cara ensangrentada de un soldado ruso respondió “¡¡¡Es Photoshop!!!! ESTO NO PUEDE SER”. El remitente de la imagen le respondió: “Esto es lo que sucede cuando envías gente a la guerra”.

En otra conversación, una madre rusa recibió un mensaje con la imagen de un soldado muerto diciéndole que era su hijo. Ella lo negó, pero una segunda imagen con la documentación del fallecido lo confirmó. La madre le preguntó al extraño “¿por qué estás haciendo esto? ¿Quieres que me muera? ya no vivo. Debes estar disfrutando esto”. La respuesta fue que es “la única forma de detener toda esta locura. ¿Cuántas personas más deben morir?”

La investigadora de vigilancia Stephanie Hare lo considera “clásica guerra psicológica” y advierte que puede crear un peligroso estándar para futuros conflictos. “Si los soldados rusos hicieran esto a las madres ucranianas diríamos que es de bárbaros. ¿Es algo que realmente funciona? O les hace decir, mira que crueles son los ucranianos con nuestros chicos”.

Captura con conversaciones de miembros del ejército IT de Ucrania con familias rusas en las que se las envía la documentación que identifica a los soldados rusos relativos. FOTO: La Razón (Custom Credit)

En unas declaraciones que recoge Wired, Mykhailo Fedorov, ministro de Transformación Digital de Ucrania, afirma que “estamos persiguiendo dos objetivos aquí. Primero es: estamos notificando a sus familiares y diciéndoles, básicamente, que no es una muy buena idea ir a la guerra con Ucrania. Así que eso sirve como un cuento con moraleja. Y en segundo lugar, es un propósito humanitario: simplemente decirles dónde están sus familiares, amigos o hijos para que no intenten obtener esta información de las autoridades rusas. Porque, la mayoría de las veces, no pueden”.

Ante las críticas por utilizar la información obtenida con Clearview de esta forma, Fedorov asegura que Rusia “puede darle la vuelta a esto como quiera. Pero el hecho es que hay decenas de miles de rusos muriendo en Ucrania, y solo estamos brindando esta información a sus familias porque tiene, entre otras cosas, un propósito humanitario”.

Fedorov pone como ejemplo de cómo Ucrania usa Clearview AI el caso de un hombre localizado en un hospital ucraniano que afirmaba pertenecer al ejército de Ucrania y tener amnesia por el impacto de un proyectil o algún tipo de trauma. ClearView AI permitió identificarlo en minutos y descubrir que era ruso tras identificar su perfil en una red social.

Clearview AI cuenta con la mayor base de datos de imágenes faciales conocida. Este “software” de reconocimiento facial y rastreo web automatizado extrae imágenes públicas de Internet, incluyendo las plataformas sociales, para formar una gigantesca base de datos de imágenes faciales que analiza y compara mediante algoritmos. La base de datos de Clearview AI cuenta con más de 10.000 millones de imágenes de las que 2.000 millones proviene de la red social rusa VKontakte (VK).