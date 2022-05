“I, the Inquisitor”: así es el prometedor videojuego de ambientación medieval con atractivo religioso

Ambientación medieval, caballeros, combate, “fantasía oscura”... puede que estés pensado en la serie superventas “The Witcher”, pero me refiero a “I, the Inquisitor”, un nuevo videojuego del estudio polaco The Dust, que promete salpimentar todo lo anterior bajo temática religiosa. El videojuego se basa en la serie de libros “Inquisitor” del autor polaco Jacek Piekara.

“Han pasado 1.500 desde que Cristo bajó de la cruz en la que fue clavado. Con fuego y acero, se vengó de los incrédulos. Ahora, los inquisidores de Dios mantienen al mundo unido. Ningún secreto se les ocultó y ningún pecador puede evitar su castigo. Pero un antiguo mal desconocido acecha en el inframundo, esperando a ser desatado”.

El videojuego está basado en al serie de libros "Inquisitor" de Jacek Piekara. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Jesús consumido por la ira

La producción centra sus recursos en promover una experiencia apoyada en la narrativa con elementos de acción, aventura y “difíciles decisiones morales”. La descripción del videojuego anticipa que “I, the Inquisitor” se enmarca en una “línea de tiempo religiosa alternativa. Una vez clavado en la cruz y cerca de la muerte, Jesús es consumido por la ira, se libera y desata una violenta venganza sobre todos los no creyentes. Pasan los siglos y ahora un ejército de inquisidores fanáticos impone brutalmente la fe en esta Iglesia empapada de sangre.”

El formato de juego promete variedad y cantidad de líneas de diálogo, ya que será necesario interrogar a una considerable cantidad de personajes e irá proponiendo diferentes alternativas para poner a “prueba tu moralidad”. El siglo XVI sigue siendo una época cruel y, como inquisidor, el jugador tiene libertad para usar los métodos y herramientas que considere oportunos para hacer que los sospechosos revelen “la verdad”. Estos duros interrogatorios (opcionales) se remontan a los tiempos de la verdadera Inquisición, y el jugador decide qué procedimientos utilizará contra los interrogados. Pero a veces, habrá que cortar lenguas para que fluyan las palabras, ya que no faltarán los casos que exijan recurrir a la fuerza bruta.

Alguno lo va a pasar mal aquí. FOTO: La Razón (Custom Credit)

“Eres Mordimer Madderdin, un Inquisidor al servicio de Dios, enviado a la ciudad de Konigstein, que está plagada de una serie de misterios y pecados. Resuelve los diversos casos y crímenes de aquellos que han transgredido la fe, todo mientras descubres la verdad de un mal más oscuro de otro reino que está tratando de ingresar al mundo de los vivos.”

Juez y Verdugo

Tu rol como inquisidor consiste en mantener el orden e imponer la fe en Dios. Sin embargo, el mundo está lleno de pecadores descarriados. De ti depende decidir cuál será el destino de quienes juzgues en base a distintos casos y misiones narrativas. “I, the Inquisitor” promete un relato crudo y oscuro que narra una aventura de religión, violencia y venganza.

El videojuego será lanzado para PC y consolas de última generación. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Inquisidor y detective

Mordimer cuenta con la habilidad secreta de entrar en el misterioso “Otro mundo” (Unworld). Allí, podrá descubrir los secretos que los sospechosos intentan ocultar en sus almas. Sin embargo, entrar en este mundo conlleva un grave riesgo. “I, the Inquisitor” se comercializará este año para PC, PS5 y Xbox Series.

“I, the Inquisitor” – Tráiler