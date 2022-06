El Xbox & Bethesda Showcase supera todas las expectativas

Microsoft ha emitido su Xbox & Bethesda Showcase con la presentación de una enorme cantidad de novedades, tantas, que se han alcanzado más de una treintena de títulos participantes en la gala. La empresa americana de entretenimiento abrió el capítulo de novedades con el primer vídeo recogido de ‘Redfall’. El tráiler también muestra algunas de las armas que se podrán usar, incluidas pistolas y algún rifle de francotirador. Como estaba advertido, en este caso, los enemigos del videojuego y del multijugador, que adoptará el formato cooperativo, serán unos temibles vampiros con varias clases diferentes.

Redfall, el enemigo de los vampiros FOTO: Bethesda

A juzgar por el contenido mostrado, parece que los chupasangres de ‘Redfall’ no temen a las cruces ni son alérgicos al ajo. Probablemente no duerman en ataúdes o necesiten una invitación para entrar a tu casa. No hace tanto tiempo, estos vampiros eran gente normal y codiciosa. Personas que estaban tan obsesionadas con la idea de la eternidad que usaron la ciencia para convertirse en monstruos. Entre alguna ironía y muchos momentos de tensión, la nueva producción se encuentra en desarrollo, con previsiones para comercializarse durante 2023. El juego será exclusivo para PC, Nube y Xbox Series X|S y llegará desde el primer día a Xbox Game Pass.

Los nuevos planes de Game Pass

Durante la presentación también hemos recibido un anuncio tan inesperado como llamativo: Game Pass se asocia con Riot Games y todos los juegos de la compañía llegarán al servicio. Pero, ¿qué pasa con los que ya son gratuitos? Ya que títulos como ‘League of Legends’, ‘Wild Rift’, ‘Valorant’ y demás son free to play, desde Microsoft se ha confirmado que serán accesibles con todos los campeones y agentes desbloqueados para suscriptores.

Es decir, para aquellos cuyas cuentas bancarias les limitaba considerablemente la posibilidad de adquirir los más de 150 campeones de ‘League of Legends’, ahora tendrán a su disposición todos los personajes. ‘Valorant’ y ‘Wild Rift’ mantienen la misma línea. En realidad, crear alianzas con empresas que ofrecen títulos gratis, brindando ventajas por suscribirse a Game Pass se trata de un planteamiento muy interesante para Xbox, incluso si la audiencia es “diferente” a la convencional.

Forza, el clásico de las carreras

A toda pastilla con Forza FOTO: Bethesda

La franquicia ‘Forza’ es todo un clásico de la casa, (además de un éxito) y su presencia en el “Xbox & Bethesda Showcase” se daba por sentada. En esta edición se ha presentado el primer tráiler de la próxima entrega de la franquicia ‘Forza Motorsport’, el juego que está desarrollando el estudio Turn 10 y que llegará a las consolas Xbox, PC y Nube durante el segundo trimestre de 2023.

En relación al propio videojuego, la desarrolladora asegura que se están empleando las técnicas más avanzadas para proporcionar físicas realistas y gráficos de última generación con Ray Tracing. Según Chris Esaki, director creativo de Turn 10 Studios, todas las pistas del juego se han desarrollado desde cero para aprovechar la potencia de procesamiento capaz de generar Xbox Series S|X. De acuerdo con el creativo, también se ha mejorado la física utilizada para el control diurno y nocturno, con cambios más realistas en la temperatura de la pista que afecta a los vehículos durante las carreras.

En el tráiler podemos ver las primeras secuencias recogidas de los circuitos de Maple Valley, Circuit Spa-Francorchamps, Laguna Seca Raceway, Kyalami Grand Prix Circuit y Hakone. Como puedes observar, el Ray Tracing será el responsable, en gran medida, de aportar detalles inéditos en un juego de la franquicia. ‘Forza Motorsport’ se lanzará durante el segundo trimestre de 2023 para Xbox y PC. Estará disponible sin coste adicional en Xbox Game Pass y PC Game Pass el día de su lanzamiento. Echa un vistazo al primer tráiler que muestra el nuevo ‘Forza Motorsport’.

El último personaje del Diablo

‘Diablo IV’ ha sido otro de los elegidos en ocupar un hueco destacado en el evento para presentar sus novedades. Lo más interesante, en todo caso, ha sido la revelación del “Nigromante” como la quinta y última clase disponible para el videojuego como parte de su plantel original. Si bien debería conservar icónicos los poderes que le permiten usar los cuerpos de los muertos en su beneficio, la clase promete aportar elementos de juego renovados. Según Blizzard, podrá usar el Libro de los Muertos como forma de dominar los campos de batalla, creando un ejército de criaturas “altamente personalizadas”.

Más personalización para un personaje mítico FOTO: Bethesda

Durante la presentación, la desarrolladora también ha destacado otros aspectos de la producción, como el alto grado de personalización que ofrecerá a los personajes. La compañía también anticipa que el mapa abierto del juego contará con algunas zonas especiales de PvP (Jugador contra Jugador), en las que estos podrán competir entre sí para determinar quién es el más poderoso. Por último, se ha anunciado que los interesados en probar la nueva aventura ya pueden registrarse para la Beta Cerrada en el sitio web oficial del juego. Esto indica que ‘Diablo IV’ se encuentra cada vez más cerca de su lanzamiento, aunque hasta ahora tan solo se ha confirmado que el esperado videojuego se estrenará a lo largo de 2023.

Tras semanas de rumores y especulaciones Hideo Kojima finalmente se manifestó en el evento de Microsoft y Bethesda, con algo importante para compartir con los jugadores de los entornos Xbox. El creador de la ‘Metal Gear Solid’, ha confirmado que está trabajando en una producción destinada a llegar en exclusiva a las plataformas de Microsoft. “Hay un juego que siempre quise hacer. Es un juego completamente nuevo que nadie ha probado o visto antes. Esperé mucho tiempo el día en que finalmente pudiera comenzar a crearlo”.

Por desgracia no se han difundido detalles relativos al proyecto, que Hideo Kojima describió como un juego que llevaba mucho tiempo entre sus intenciones, pero hasta ahora carecía de la tecnología necesaria. Esto último, confirma el director, es lo que la empresa norteamericana ofrece al gurú creativo japonés en el campo de los videojuegos en la Nube: “Con la tecnología de nube de vanguardia de Microsoft y las tendencias cambiantes de la industria, ahora es posible desafiarme a mí mismo para hacer este concepto nunca antes visto”, explica “Puede llevar algo de tiempo, pero espero asociarme con Xbox Game Studios y traer noticias emocionantes en el futuro”.

El momento álgido del Xbox & Bethesda Showcase corresponde a la presentación del primer vídeo con fragmentos de juego del esperado y prometedor ‘Starfield’. El encargo de presentar el material ha correspondido nada menos que a Todd Howard, director de Bethesda Game Works y líder de desarrollo de un ambicioso proyecto que se lanzará en exclusiva para Xbox Series/PC.

Redfall, un juego con luz propia FOTO: Bethesda

“Es el año 2330. La humanidad se ha aventurado más allá de nuestro sistema solar, colonizando nuevos planetas y viviendo como un pueblo que viaja por el espacio. Desde sus humildes comienzos como minero espacial, te unirás a Constellation, el último grupo de exploradores espaciales que buscan artefactos raros en toda la galaxia, y navegarás por la vasta extensión de Settled Systems en el juego más grande y ambicioso de Bethesda Game Studios.”, comenta Howard.

También se ha prestado especial atención a la creación de personajes y se han habilitado numerosas posibilidades de personalización, además, habrá más de 1.000 planetas que podrán ser visitados por los jugadores. “En este juego de rol de última generación ambientado entre las estrellas, crearás el personaje que quieras y explorarás con una libertad sin igual mientras te embarcas en un viaje épico para responder a la mayor pregunta de la humanidad: ¿Qué hay ahí fuera?”