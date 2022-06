Xaver-1000, tecnología militar para “ver” a través de las paredes

La compañía israelí Camero, especialista en soluciones de imagen UWB (Ultra Wide Band o banda ultra ancha) presentó recientemente en Eurosatory 2022, la convención de Defensa y Seguridad celebrada este mes en París, un nuevo dispositivo destinado a las fuerzas de seguridad que permite “ver” a través de las paredes. Xaver-1000 es la última adición a la familia de productos Xaver de la compañía que emplean ondas de radio e inteligencia artificial para recrear una imagen tridimensional en tiempo real de lo que se encuentra al otro lado de una pared u otra barrera física, incluyendo las dimensiones del espacio, las personas, objetos y animales que hay en él, así como sus movimientos.

La tecnología que emplean estos dispositivos de imagen UWB es denominada por Camero como See through the walls o ver a través de los muros y deriva de los sistemas de radar que emiten un impulso de radio hacia un objetivo y analizan la reflectancia para detectar su ubicación. Las ondas de radio pueden atravesar paredes, especialmente a baja frecuencia, y por eso se emplean en la detección de personas al otro lado de un muro, pero no es lo mismo atravesar una pared que “ver” a través de ella.

Según la compañía, para adquirir información útil del “eco” de la señal se necesita una determinada resolución que exige frecuencias altas, pero para penetrar a través de la mayoría de materiales de construcción es necesario trabajar en una banda de frecuencias relativamente bajas. Este problema comenzó a solucionarse con la introducción en la década de los 70 de los radares de banda ultra ancha (UWB) capaces de operar en frecuencias bajas pero en un ancho de banda muy amplio, lo que permite la penetración de los materiales sin tener que sacrificar la resolución. Desde entonces, los radares 3D han evolucionado lentamente y no ha sido hasta los avances en el procesamiento de señales e inteligencia artificial de este siglo que los han convertido en herramientas operativas y prácticas en una amplia variedad de situaciones.

Camero, que inició su andadura en 2004, añade en sus dispositivos tecnología propia para el procesamiento de imágenes y señales y la reconstrucción inteligente de las mismas con métodos de inteligencia artificial. El resultado es una familia de dispositivos que pueden “ver” a través de paredes y en la que la última novedad es Xaver-1000.

Xaver-1.000. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Camero.

Este sistema portátil de imágenes 3D a través de paredes está diseñado para operaciones tácticas y de información, vigilancia y rescate que realicen las fuerzas del orden y los equipos de búsqueda y rescate y en las que proporciona una clara ventaja operativa. A través de una pantalla táctil integrada de 10 pulgadas ofrece información como si hay personas o animales en la sala que se está explorando, su número, altura, orientación y ubicación. Puede precisar también su posición (sentado, de pie o tumbado), si es niño o adulto, las dimensiones de la habitación, los principales elementos de la infraestructura y si algo que no se mueve está vivo o es un objeto por movimientos tan leves como la respiración.

Xaver-1000 tiene un alcance de 42 metros y puede atravesar materiales estándar de construcción como cemento, yeso, ladrillo, hormigón, hormigón reforzado, adobe, estuco y tablero de yeso, entre otros. También graba lo que registra para su posterior análisis, emplea algoritmos propios de Camero para el procesamiento de las señales, cuenta con alas de antena plegables para el que transporte sea más sencillo, pesa 16 kilogramos y puede ser operado por una sola persona.

Camero inició la familia de productos Xaver hace una década con Xaver-100, un radar 3D portátil “de mano” que proporciona una visión cenital de lo que hay al otro lado de un muro. Posteriores modelos (Xaver 400/800/LR40/LR80) fueron aumentando las capacidades de los radares 3D de Camero hasta llegar al actual Xaver-1000.