Esto es todo lo que puedes hacer con un móvil sin tarjeta SIM

Un estudio realizado por IO Investigación señala que los españoles cambiamos de móvil a menudo. Más de un tercio lo hacemos al año o a los dos años de comprarlo y un 45% lo hace entre el tercer y el cuarto año. Esto significa que si llevas usando móvil hace 8 años al menos, seguramente tengas dos (o más) móviles viejos en casa. ¿Qué se puede hacer con ellos si no tienen tarjeta SIM? Mucho más de lo que piensas.

Obviamente no podrás hacer llamadas telefónicas ni enviar o recibir mensajes de texto (SMS). Esto se debe a que, básicamente, la tarjeta SIM es la forma que tiene el proveedor de autentificar la línea. Si no tiene SIM, no lo reconoce. Pero sí podemos usar la red wifi, de casa o del trabajo o una pública. Y aquí empieza el juego.

Si estamos conectados a internet podemos navegar, usar redes sociales (previa verificación de usuario) o usar el dispositivo como altavoz inteligente. Para esto último basta tener activada la función de escucha en Google o en Siri y al hablarle, recibiremos la información. Si lo ponemos en un soporte, también lo podremos usar como pantalla para ver la información o películas y series que nos descargamos. De hecho, un móvil sin tarjeta SIM puede actuar como pequeña biblioteca de películas, series, fotografías (podemos seguir usando la cámara), música y audio libros. Es un muy buen recurso para llevar archivos de audio si vamos a correr pero nos preocupa que se raye o se moje un poco nuestro móvil habitual.

En caso que estemos fuera de casa y sin acceso a internet, podremos enviar o recibir información convirtiendo nuestro móvil habitual (el que sí tiene SIM) en un router: compartimos internet y podemos navegar sin preocuparnos tanto por la batería. De hecho, si el móvil tiene carga reversa, lo podemos usar como batería secundaria.

Las únicas llamadas que sí podremos hacer son las de emergencia, aún sin tener Wifi y a menudo cuando no hay cobertura. Pero eso no significa que estemos incomunicados. Si tenemos acceso a internet, sí podemos usar Skype, Telegram, las redes sociales para enviar mensajes y hasta WhatsApp. En este último caso hay que hacer una “trampa”: en un ordenador vamos a la versión web de WhatsApp, seleccionaremos la pestaña WhatsApp Web, y encontraremos un código QR. Con el teléfono sí tiene SIM apuntamos el código y los escaneamos. A partir de ese momento, el dispositivo sin tarjeta SIM mostrará la versión web de esta aplicación y la tendremos en dos teléfonos diferentes.

Para los viajes largos es también un recurso muy interesante: nos podemos descargar videojuegos y llevarlo como pequeña consola portátil. Podemos descargarnos la ruta en una app de Mapas o listas de canciones o podcasts. También se puede convertir en la alternativa para entretener a los más pequeños sin riesgo inmediato de acabar con la batería: al no estar conectado a la red no está constantemente actualizándose y la batería rinde mucho más tiempo. Si a esto le sumamos aplicaciones como linterna, calculadora, grabadora de voz, cámara… tenemos un dispositivo muy útil y en completo desuso.