¿Se puede ganar dinero vendiendo tus móviles viejos?

De acuerdo con un estudio realizado por la firma IO Investigación, el 40% de los españoles tardamos entre 1 y 2 años en cambiar nuestro móvil. Y otro 40% lo hace al llegar al cuarto año. Teniendo en cuenta que hay más móviles que habitantes en España (según la web Statista son 117 smartphones por cada 100 habitantes), es lógico que haya uno o varios móviles en desuso en los hogares… ¿se puede ganar dinero vendiéndolos? Dependiendo del modelo, algunos pueden valer una fortuna.

Primero lo que interesa: no, excepto ciertas empresas, los particulares no nos haremos ricos vendiendo móviles. De hecho, el promedio, por móviles de más de 4 años, es de unos 30 euros. Se puede llegar a 400 euros con teléfonos de gama alta y modernos. Quizás un poco más si se venden a otros particulares de forma directa.

Son varias las empresas y los recursos que permiten darle una segunda vida a los viejos móviles. Si no pueden venderse lo mejor es llevarlos a un punto de reciclado, donde se harán cargo de los metales pesados y los elementos contaminantes.

Pero en cambio, si queremos obtener algo de dinero, hay que tener en cuenta varios factores. Primero saber que si el móvil no funciona, nos podemos beneficiar de la escasez de microchips para venderlo, aún con la pantalla rota. Eso sí, no nos darán mucho dinero, lo más seguro es que menos de 40 euros. También hay que evaluar si nos conviene arreglarlo: a menudo la diferencia entre lo que pagamos por la reparación y lo que nos dan, no justifica llevarlo a un experto.

Una vez decidido, hay que restablecer la configuración de fábrica del dispositivo. Esto significa pasar todos los archivos (fotos, documentos de texto, audio, etc.) a la nube o a un disco duro externo. Y entonces sí, llegan las alternativas.

Amazon: los precios no son muy bajos, al menos no más bajos que otras. La ventaja es la comodidad. Se rellena un formulario con las características del dispositivo (modelo, año, estado, etc.) y a cambio se recibe una tarjeta regalo para cambiarla por cualquier producto que se venda en la plataforma.

Apple: esta empresa acepta no solo teléfonos propios, también de otras marcas como parte de pago por nuevos dispositivos de la casa.

Cashconverters: básicamente se trata de una casa de trueques/empeño. Nos permite vender nuestro móvil viejo o comprar otro a cambio. La ventaja sobre las anteriores es que dan dinero en efectivo. La cantidad generalmente es menor que los cupones regalo, pero si nos sirve…

Dinero&Móviles: esta web de compraventa de móviles usados facilita mucho la operación. Rellenamos el formulario, recogen el móvil en casa y si todo es correcto, nos ingresan el dinero en la cuenta. Todo el proceso toma unas 48 horas.

ReBuy: otra firma que acepta móviles de segunda mano. El obstáculo para muchos puede ser que la operación se realiza a través de PayPal.

TopDollarMobile: cómodo, sencillo y solidario. Lo que hacen es no solo enviar un mensajero y depositarnos el dinero si estamos de acuerdo. Parte de los beneficios que obtienen van a una OBG: la Fundación World Vision Internacional.

Wallapop: es la opción más obvia. Sobre todo para vender ya que sabemos lo que estamos dando. En el caso de comprar, será mejor encontrarse con el vendedor y probar el dispositivo para saber si hay algún problema.

Zonzoo: tienen un enorme catálogo de móviles. Allí ubicamos el nuestro, nos dan una cotización aproximada y si el estado que declaramos coincide con su análisis (lo pasan a recoger), nos depositan el dinero.