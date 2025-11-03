Todos los productos que Apple planea lanzar en 2026, año de su 50 aniversario

El próximo 1 de abril de 2026 se cumplirá un hito importante para Apple. Habrán transcurrido 50 años desde que Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne fundaran la compañía en Cupertino, California. Casi medio siglo después, a Apple le va tan bien como nos tiene acostumbrados. En la presentación de los resultados del tercer trimestre informó de unos ingresos que alcanzaron los 102.500 millones de dólares y un beneficio neto de 27.400 millones, ya acercándonos al final de un 2025 en el que ha lanzado una amplia gama de productos. Para su 50 aniversario, Apple también prepara una importante línea de productos con novedades que capten la atención de los usuarios y transmitan la idea de que sigue innovando.

Según el especialista en Apple de Bloomberg Mark Gurman, el catálogo de Apple para 2026 arrancará con el iPhone 17e, un iPad de entrada con chip A18 y un iPad Air con procesador M4. También se espera que la compañía presente un MacBook Air actualizado con chip M5, junto con modelos de MacBook Pro equipados con los chips M5 Pro y M5 Max, además de nuevos monitores para Mac.

Entre marzo y abril, se prevé que Apple lance su pantalla inteligente, disponible tanto en versión basada en altavoz como en modelo para montar en la pared. El lanzamiento coincidirá con la llegada de una Siri renovada que recibirá mejoras importantes impulsadas por IA. Según Gurman, esto 'sentará las bases para un ecosistema de seguridad para el hogar inteligente más amplio -incluidas cámaras- previsto para más adelante en el año'.

En la conferencia Worldwide Developers Conference (WWDC) de junio, se espera que Apple presente iOS 27, macOS 27, watchOS 27 y otros sistemas operativos, junto con una gran actualización de Apple Intelligence. Gurman también señaló que, aunque un nuevo iPad mini podría debutar en 2026, no se espera la próxima generación del iPad Pro hasta 2027. Volviendo al M5, este debería llegar el próximo año también al Mac Mini y el Mac Studio.

En septiembre de 2026, Apple presentará la gama iPhone 18 junto con sus nuevos Apple Watch. El evento también podría marcar el debut del primer iPhone plegable de la compañía. Además, Apple podría ofrecer un adelanto temprano de sus tan rumoreadas gafas inteligentes durante el mismo evento.

El primer rediseño importante del MacBook Pro desde 2021 se espera para finales de 2026. Este modelo contaría con chips M6 Pro y M6 Max, un cuerpo más delgado y una pantalla táctil OLED.