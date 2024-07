Arena Breakout: Infinite se prepara a fondo para ingresar al programa de Acceso Anticipado

Desde MoreFun Studios han confirmado que prácticamente se encuentran en disposición de elevar su shooter de extracción táctica ‘Arena Breakout: Infinite’ a dominio público, mediante un acceso anticipado para PC a través de Steam. El movimiento viene precedido de una acertada prueba cerrada, un millón de usuarios registradosa la espera de probarlo y un lugar destacado en las listas de deseos de la plataforma de Valve.

Acceso anticipado

En su nueva versión los jugadores tendrán la oportunidad de experimentar el debut de un intenso mapa CQB (combate en espacios confinados) denominado “Armory”. Anteriormente, bajo el control del Frente Norte, está gran armería sirvió como fortaleza militar, equipada con armas y defensas fortificadas. El tercer mapa propone un nuevo nivel de intensidad al juego, escenarios de combate en espacios reducidos con mayores riesgos, pero también con mejores recompensas para los jugadores. La versión en Acceso Anticipado de ‘Arena Breakout: Infinite’ también incluye varias armas nuevas, requisitos de hardware reducidos y el sistema “Seasons”.

