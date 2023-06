Así es Aarok, el nuevo dron de combate francés que pesa 5 toneladas y tiene una envergadura de 22 metros.

La compañía Turgis & Gaillard ha presentado en el Paris Air Show un nuevo dron de combate que es el más grande fabricado en Francia hasta ahora y supera incluso al estadounidense MQ-9A Reaper. El Aarok está alejado de la imagen más común que tenemos de los drones dado que es una máquina no tripulada de gran tamaño que, con su carga máxima, alcanza 5,4 toneladas de peso y sus alas tienen una envergadura de 22 metros.

One of the more interesting exhibits at @salondubourget will be this new UAV from Turgis & Gaillard. Seemed quite unremarkable to me when I first saw the picture...until I saw the size of the man stood by the wing. What a beast!! @JanesINTEL story by Frédéric Lert to come. pic.twitter.com/Fkow9HhW1a