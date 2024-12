Así será el próximo ‘avión del Día del Juicio Final’ de la Marina de Estados Unidos

TACAMO, siglas en inglés de Take Charge and Move Out o Toma el Control y Muévete, es el acrónimo con el que se llama al sistema militar de comunicaciones de Estados Unidos diseñado para, en una guerra nuclear, mantenerlas entre los responsables de la toma de decisiones y las fuerzas nucleares del país, incluidos los submarinos de misiles balísticos, misiles balísticos intercontinentales (ICBM) y bombarderos con capacidad nuclear. Los aviones que apoyan el sistema TACAMO son comúnmente llamados ‘aviones del Día del Juicio Final’, y este miércoles se ha conocido cómo será el aspecto del próximo que tendrá la Marina de Estados Unidos. El fabricante Northrop Grumman ha presentado el nuevo diseño del futuro avión del Día del Juicio Final E-130J.

La imagen, que encabeza este artículo, se ha incluido en un comunicado publicado por la compañía este miércoles, en el que anuncia un contrato de 3.549 millones de dólares con la Marina de EE. UU. para liderar la conversión de aviones de carga Lockheed Martin C-130J-30 a la nueva configuración E-130J. El contrato abarca ‘3 Modelos de Desarrollo de Ingeniería (EDM, por sus siglas en inglés) y opciones para hasta 3 Artículos de Prueba de Demostración del Sistema (SDTA) y hasta 6 aviones en el primer lote de producción’, según un comunicado de la Marina.

Los E-130J reemplazarán a aviones E-6B Mercury, Boeing 707 modificados, que actualmente apoyan las misiones TACAMO y Looking Glass del Comando Aéreo de la Fuerza Aérea. Lo hará en el primer caso, no en el segundo, que es también una misión estratégica que proporciona capacidad de mando, control y comunicaciones para las fuerzas nucleares en caso de que los sistemas terrestres estén inutilizados o comprometidos.

E-6B Mercury. Departamento de Defensa de EE.UU.

El equipo liderado por Northrop Grumman incluye también las divisiones de proyectos avanzados Skunk Works de Lockheed Martin, Raytheon (a través de su subsidiaria Collins Aerospace), Crescent Systems Inc. y Long Wave Inc. En noviembre, Lockheed Martin, a través de la Marina, publicó imágenes, incluyendo una que muestra la sección delantera del primer C-130J-30 destinado a convertirse en un E-130J.

Sección de la cabina del C-130J-30 que está siendo reconvertido en el primer E-130J. Lookheed Martin.

El nuevo diseño de Northrop Grumman muestra que el E-130J contará con antenas de cable desplegables con balizas en los extremos para comunicación VLF (Muy Baja Frecuencia) con submarinos sumergidos, que requieren que los aviones TACAMO vuelen en patrones circulares lentos y pronunciados para que las puntas caigan verticalmente, una gran cúpula SATCOM (comunicaciones por satélite) ubicada en el fuselaje delantero y diversas antenas adicionales para comunicaciones seguras y robustas. También incluye una modificación en el compartimento del tren de aterrizaje izquierdo, posiblemente para alojar equipos adicionales o sistemas de enfriamiento, según recoge Army Recognition.

‘Northrop Grumman ha invertido más de 1.000 millones de dólares en capacidades de ingeniería y fabricación digital que ayudarán a diseñar, construir, probar y mantener rápidamente el E-130J’, ha explicado Northrop Grumman. ‘El esfuerzo incorporará liderazgo en tecnología avanzada, diseño ágil, ingeniería digital y experiencia en integración de sistemas de armas para aprovechar la preparación desde el primer día’.

La misión TACAMO está operativa desde 1969. Antes de la introducción de la serie E-6 al final de la Guerra Fría, la Marina utilizaba aviones EC-130G y Q especialmente modificados para la misión TACAMO. Los E-6B llegaron a las misiones TACAMO y Looking Glass en los años 90. La producción del primer E-130J comenzó en noviembre de 2024 y la entrega está prevista para 2026.