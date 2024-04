Así se vio el eclipse solar total desde la Estación Espacial Internacional y los satélites Starlink

El eclipse solar total que ha tenido lugar este 8 de abril sobre Centroamérica y Norteaméricaha generado una enorme atención en todo el mundo. La alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra provocó que una amplia zona de México, Estados Unidos y Canadá quedaran completamente a oscuras en pleno día, durante unos pocos minutos, mientras el eclipse avanzaba cruzando el continente. Fueron algo más de tres horas entre el momento en el que nació sobre el Océano Pacífico y se desvaneció en el Atlántico, siendo la máxima duración de la zona de sombra de 4 minutos y mediomientras se encontraba pasando de México al estado de Texas en Estados Unidos.

El fenómeno ha dejado numerosos testimonios gráficos, tanto por parte de aficionados y particulares como de medios que han fotografiado y grabado el eclipse y sus llamativos efectos, comola distorsión en las sombras que ha provocado a su paso. Pero también se ha registrado desde el espacio, tanto desde la Estación Espacial Internacional como desde otros satélites, entre ellos los de Starlink.

La compañía de Elon Musk ha publicado en X la grabación realizada por la cámara de uno de sus satélites que proporcionan Internet y la visión desde el espacio es espectacular: una gigantesca mancha negra desplazándose sobre la atmósfera.

View of the solar eclipse from a Starlink satellite on orbit pic.twitter.com/RAwT2uQUUh — Starlink (@Starlink) April 8, 2024

Más llamativo es aún el vídeo grabado desde la Estación Espacial Internacional y que se pudo ver durante la retransmisión que realizó la NASA del acontecimiento. Los ingenieros de vuelo Matthew Dominick y Jeanette Epps, de la Expedición 71, fotografiaron y grabaron el eclipse. Lo hicieron tras terminar su jornada de trabajo en la estación, desde la “ventana al mundo” del módulo ruso Laboratorio Multipropósito Nauka.

The stunning view of the umbra from the International Space Station. From NASA live.#Eclipse2024pic.twitter.com/9Q87Ng9u2u — Massimo (@Rainmaker1973) April 8, 2024

La EEI se encontraba orbitando a 418 kilómetros sobre el sureste de Canadá mientras la zona de sombra se movía sobre Nueva York y hacia Terranova cuando los astronautas realizaron la grabación. Unas espectaculares imágenes para la historia que parecen salidas de películas como Independence Day o Moonfall.