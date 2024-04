Las mejores imágenes y vídeos del eclipse solar total a su paso por México y EE.UU.

México ha sido el primer país en quedar parcialmente a oscuras por el eclipse total solar que está teniendo lugar y proyectándose sobre Centroamérica y Norteamérica. El fenómenos astronómico ha despertado una gran expectación que está teniendo su reflejo en redes y medios sociales.

La ciudad de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, que ha dejado de ver la luz del sol y ha quedado completamente en la zona de sombra durante algo más de 4 minutos, ha sido la primera en encontrarse en esa situación. Tras cruzar el norte del país centroamericano, la trayectoria del eclipse continua por Estados Unidos y Canadá, países en los que ciudades como Dallas, Indianapolis, Cleveland y Montreal también se vera bajo la umbra del eclipse. Lo que traerá más testimonios gráficos en las próximas horas de particulares como los que ya están saliendo sobre el eclipse a su paso por México y Estados Unidos.

Torreón Coahuila 12:16 Eclipse en su totalidad #Eclipse2024pic.twitter.com/JXKESMRdXw — Mariana C ♛ (@marianacontee) April 8, 2024

Sombras de los árboles durante un eclipse solar 🌳🌞🌘pic.twitter.com/DvFdfs9TOn — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) April 8, 2024

Lo lindo que se vio el eclipse, que dolor que en mi rancho no se vio de esa forma, basta es precioso.

México a oscuras durante el eclipse solar total de hoy. pic.twitter.com/ARusEiZsFd — Somos Cosmos (@InformaCosmos) April 8, 2024

INDESCRIPTIBLE😍🥹😭🥲UNA COMBINACIÓN DE FOTOS Y VIDEOS DE LO QUE SE VIO EN MAZATLÁN y TORREÓN en MX, Y LO QUE SE VE AQUÍ EN NICARAGUA 😍😍😭😭🥹Me recordó al Eclipse Anular que vimos el pasado 14 de Octubre acá en Nic🇳🇮La ultima foto con mi Filtro #Eclipse2024#EclipseSolar2024pic.twitter.com/2ykdRchsII — Un Blink y Fearnot objetivo de Nic🇳🇮🖤💗🍋 (@CapitanBlink) April 8, 2024

Momento en el que el día oscurece durante el eclipse solar total 2024, Mazatlán Mx.



Las sombras del eclipse, increíbles. pic.twitter.com/gsZ5nt3nbI — Jorge Luis Hernández (@piro0000) April 8, 2024

Les dejo el eclipse, mi tía me mandó estas fotos desde Texas. Estoy maravillada, no pensé que fuera algo tan espectacular realmente. Disfruten #Eclipse2024 pic.twitter.com/wvK7lUmd88

The solar eclipse has started in New York City seen from Liberty Island #newyork#newyorkcity#nyc#SolarEclipse2024#solareclipsepic.twitter.com/GDYjZ3BTrM