Un objeto que podría ser basura de la Estación Espacial Internacional impacta en una casa de Florida

Según la Agencia Espacial Europea, la probabilidad de que una persona resulte herida por un fragmento de basura espacial que caiga a la Tierra es de una entre cien mil millones. Y, sin embargo, eso es lo que estuvo a punto de vivir la familia de Alejandro Otero, un residente de Naples, Florida, en cuya casa de dos plantas impactó un objeto que la NASA está investigando si se trata de basura espacial proveniente de la Estación Espacial Internacional.

El suceso tuvo lugar el pasado 8 de marzo a las 2:34 p.m., cuando una cámara de seguridad del hogar de Otero capturó el sonido del objeto impactando contra el techo y atravesando las dos plantas de la construcción.

Alejandro Otero no se encontraba en ese momento, pero sí su hijo. “Fue un ruido tremendo. Casi le da a mi hijo. Estaba dos habitaciones más allá y lo escuchó todo”, explicó Otero al medio Wink. “Algo atravesó la casa y luego hizo un gran agujero en el suelo y en el techo. Cuando escuchamos eso, pensamos, imposible, e inmediatamente pensé que era un meteorito”.

La hora registrada del impacto está muy próxima a la hora, 2:29 p.m., en que el Comando Espacial de Estados Unidos registró el reingreso en la atmósfera de basura proveniente de la Estación Espacial Internacional sobre el Golfo de México, en dirección al suroeste de Florida.

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son.

Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV