Battlefield 2042: descubre todo lo que incluye el nuevo evento Protocolo Festivo

El equipo de ‘Battlefield 2042’ ha anunciado que el último evento del juego, “Protocolo Festivo”, estará disponible en todas las plataformas hasta el 9 de enero de 2024 como parte de la ‘Temporada 6: Creaciones Oscuras’. Según han confirmado desde el estudio, cada una de las semanas contará con una experiencia de temática festiva, que incluirá cuatro modos diferentes y creaciones populares de la comunidad. Las recompensas semanales se desbloquearán jugando; aunque no te preocupes, los jugadores que inicien sesión durante las semanas 2, 3 y 4 también obtendrán recompensas de inicio de sesión. Además, ‘Battlefield Portal’ contará con experiencias semanales propias de tiempo limitado.

‘Tis the season to dominate in #Battlefield 2024. Enjoy 4x modes across 4x weeks and have a not-so-silent-night on Holiday Protocol ❄



🌟 Rapid Strike

🌟 Attack of the Elves

🌟 Infantry Conquest Chaos

🌟 Pondhawk Superiority pic.twitter.com/xJmz4oI3hR