El Bazar del domingo: los mejores gadgets para mascotas

No cabe duda de que internet nos ha cambiado la vida. Al igual que las aplicaciones que han llegado con esta tecnología. Pero este cambio no solo ha impactado en los humanos, también en nuestras mascotas. Ya podemos verlas y hasta interactuar con ellas de forma remota, podemos determinar cuándo limpiar la casa dependiendo de dónde se encuentra nuestro gato o perro y hasta podemos encontrarlos gracias al uso de GPS si se pierde.

Con esto en mente y de cara a las Navidades, hemos creado una lista de los cinco dispositivos que mejores opiniones han recibido en las webs especializadas y que abarcan el día a día de una mascota.

Shark IZ300EUT aspiradora para mascotas

La posibilidad de plegarla y usar accesorios, hace que sea una herramienta imprescindible Shark Shark

En total cuenta con más de 35.000 opiniones (Google, Amazon, la propia página de Shark…) y en totas puntúa un 4,5 sobre cinco. Lo que se puede destacar de esta aspiradora inalámbrica es que no es muy ruidosa, funciona con cinco niveles de potencia diferente, lo que permite versatilidad tanto en suelos duros (como mármol), algo más porosos (madera) o en alfombras. Se pliega fácilmente para poder aspirar bajo un sofá o quitar el brazo para limpiar encima de él. Su peso (4,5 kilos) es manejable y todos los usuarios que le han dado puntaje alto tenían mascotas. Se carga rápido y, si tenemos dos baterías, podemos cargar una de ellas mientras usamos la aspiradora con la otra. Finalmente, hay que sumarle que tiene al menos tres accesorios diferentes, como cepillos para diferentes tipos de tejidos y ninguno de ellos está por encima de los 20 euros. Lo que sumado al precio de la Shark IZ300EUT (€229), la convierten en una aliada del hogar con mascotas.

Collar para perros Alpha TT 25, de Garmin

Rastreador de mascotas con GPS Garmin Garmin

Aunque se lo etiqueta para perros, la realidad es que, debido a que puede utilizarse en todas las razas (desde las más pequeñas hasta las más grandes), también puede utilizarse en gatos. ¿Qué hace? Básicamente, pero no exclusivamente, permite saber dónde está nuestra masco, aun a una distancia que roza los 15 kilómetros. Y esto es posible tanto a través de la app como de un reloj Garmin o mediante una luz (amarilla, magenta, cian, blanca, verde, roja o azul). El sistema se actualiza cada poco, muy poco tiempo: 2,5 segundos. A eso hay que sumarle una característica muy interesante: al contar con un sistema de vibración y un altavoz, también es una herramienta de entrenamiento con 18 niveles diferentes de estimulación continua o momentánea. La batería dura varias horas, se carga rápido y todo el dispositivo es muy resistente. Sí, es cierto que su precio es elevado (€350), pero todos los expertos coinciden que por su precisión y sus posibilidades en adiestramiento, no hay ningún dispositivo que le haga competencia.

Pumba 8000 Clean Kitty

Limpieza hasta por 15 días Pumba Pumba

Otro de los dispositivos que ha obtenido mejores evaluaciones en todos los sitios de compra. En términos básicos es como si Wall-E hubiera diseñado un arenero automático para gatos. La primera ventaja es que no ocupa mucho espacio, lo mismo que la mayoría de los areneros, con una altura de 49 centímetros. Lo que hace que sea diferente es que es un arenero por el que no nos tenemos que preocupar, al menos durante 15 días. Básicamente en su interior cuenta con un tambor que filtra la arena sucia y la lleva a un cajón inferior que evita que se acumule el olor y que nuestra mascota se sienta incómoda.

El sistema permite seleccionar la opción de limpieza programable, automática o manual. Cuenta con un esterilizador iónico que elimina los olores y un sensor que desactiva el tambor si siente que tu mascota está por entrar. Uno de los detalles más interesantes es que también incluye un sensor de peso que facilita un seguimiento de la salud de nuestra mascota y, en caso de que no estemos en casa por unos días, se puede controlar todo mediante una app en el móvil. Y, finalmente, es muy silencioso, lo que contribuye a que nuestra mascota no le tema. Su precio es de €299.

Xiaomi Smart Pet Food Feeder

Tanto para perros como para gatos Xiaomi Xiaomi

Comederos automáticos para mascotas hay muchos, pero hay ciertas características que definen a los mejores, más allá de las opiniones en línea. Un peso ligero, un diseño discreto, conectividad para controlar de forma remota, ser flexible en cuanto al tamaño de mascotas… El comedero automático de Xiaomi reúne todas estas condiciones. Pesa apenas 3 kilos, su cable de alimentación tiene una cobertura específica para evitar problemas si lo muerde. Cuenta con una batería que garantiza que siga funcionando, aunque se produzca un corte de energía. Para regular la dosificación y temporizarlo basta con seguir un pequeño cuestionario en la App Xiaomi Home, muy sencilla de configurar. Tanto las dosis como el horario lo podemos cambiar de forma remota con el móvil. El cuenco en el que cae el pienso es de acero inoxidable de buena calidad y tiene la ventaja de que es compatible con el lavavajillas. Obviamente, cuenta con una luz chivata o un aviso a través de la app que nos avisa cuando se queda sin pienso. El hecho de poder controlarlo de forma remota, sea para alimentar o para premiar a nuestra mascota (hasta 20 kilos, gato o perro) y que almacene comida para hasta 10 días, lo convierte en una herramienta indispensable si no estamos todo el tiempo en casa. Y por 59 euros, no se puede pedir mucho más.

Furbo Cámara

La han comprado más de un millón de personas Furbo Furbo

Una de las grandes ventajas de esta cámara es que permite giros de 360º con calidad HD y un zoom de 4x. Y a eso le suma visión nocturna, con altavoz y micrófono. Todo ello nos permite comunicarnos con nuestra mascota de forma remota, pero no solo eso: también cuenta con un dispensador específico para darle premios a nuestro gato o perro al tiempo que sabemos lo que ocurre en nuestro hogar. La capacidad de controlar el volumen, en ambos extremos, es un plus. El hecho de que toda la configuración sea sencilla y que se haya cuidado todo el tema de privacidad para garantizar que las imágenes no se comparten y sea casi imposible hackearlo (dependiendo en gran medida de la clave de nuestra red Wifi), convierte esta cámara en una herramienta muy tentadora para usar en casas con mascotas y también como sistema de seguridad. De acuerdo con Amazon, esta cámara se ha vendido a más de un millón de usuarios. Su precio es de 70 euros.