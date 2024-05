Call of Duty: Black Ops 6 se estrenará en Xbox Game Pass el mismo día de su lanzamiento

Después de los innumerables rumores que han envuelto el videojuego en los últimos meses, Activision finalmente rompió el silencio y reveló a finales de la semana pasada ‘Call of Duty: Black Ops 6’ con un misterioso vídeo de anticipo. Sin embargo, algunos suscriptores se han visto sorprendidos en las últimas horas. Todo a raíz de una notificación de la aplicación de Xbox donde se les anticipa que la entrega estará disponible desde el primer día en el servicio de suscripción Game Pass.

Desde el primer día

El mensaje de Microsoft afirma: “Nos complace informar a los miembros de Game Pass que podrán jugar a Call of Duty: Black Ops 6 el primer día". La expectación ahora gira en torno a una presentación oficial de la empresa que se producirá el próximo 9 de junio. La información inicial apunta que el nuevo título de la franquicia también estará disponible para versiones anteriores de consolas. Esto quiere decir que los jugadores de PlayStation 4 y Xbox One podrán disfrutar del título en su generación de sistemas.

Microsoft no solo confirmó que ‘Black Ops 6’ llegará a Xbox Game Pass el primer día, sino que también aprovechó la oportunidad para distribuir el primer avance oficial de la secuela, que deja entrever un marco fijado en el conflicto militar conocido como “La Guerra del Golfo”, que tuvo a Estados Unidos e Irak como máximos protagonistas entre 1990 y 1991. "Nada es lo que parece. Pero si lo que buscas es verdad, busca en la oscuridad”, dice de forma misteriosa un villano que guarda un parecido más que razonable con Saddam Hussein. El material promocional de ‘Black Ops 6’ destaca que “La verdad miente”, por lo que probablemente veamos al jugador desentrañar una trama gubernamental.

A la espera de novedades

Si Saddam Hussein se confirma como el malo de ‘Call of Duty: Black Ops 6’, no será la primera vez que Activision utilice la imagen de un personaje histórico real en la franquicia. Anteriormente, ya contamos con la presencia del militar angoleño Jonas Savimbi en ‘Black Ops 2’. Por el momento todo son especulaciones y no saldremos de dudas hasta la celebración del próximo “Xbox Showcase”, en una gala que ofrecerá más detalles sobre el videojuego. Se confirme o no la presencia de Hussein en la secuela, para el evento de Xbox también se esperan novedades de títulos como ‘Avowed’, ‘Indiana Jones and the Great Circle’ o ‘Ara: History Untold’.

Microsoft ya ha confirmado la presencia de ‘Call of Duty: Black Ops 6’ y ha cerrado uno de los rumores más sólidos que circundan la producción, que es el estreno en Game Pass. Las acciones de marketing son cada vez mayores y esto indica que Activision se prepara para el lanzamiento del título, supuestamente en octubre. Será interesante ver si ‘Call of Duty: Black Ops 6’ realmente contará con la figura del dictador iraquí como enemigo y cómo encajaría en la campaña del título.