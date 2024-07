Estos son los consejos de la Policía en caso de que te roben el móvil

Fiestas de pueblo, conciertos, playas multitudinarias… Todo esto es sinónimo de verano, pero también equivale a su “agosto”, literalmente, para los amigos de lo ajeno que aprovechan los descuidos y las aglomeraciones para cometer hurtos rápidos y muy efectivos. Y la víctima más frecuente (y en alza) son los móviles. Por ello no es extraño que la Policía recomiende unas pautas a seguir en caso de robo.

Obviamente, se trata de un hurto que, si bien por valor económico, puede no ser muy importante, en lo que respecta a información, agenda, datos, claves de aplicaciones y demás, resulta casi vital en los tiempos que corren. Por ello es tan importante tener algún tipo de bloqueo de pantalla para que los cacos necesiten más tiempo para intentar robar los datos en el interior del smartphone.

Lo segundo es intentar encontrar el teléfono. Obviamente, tendrás que pedir un móvil o un ordenador. No importa si el sistema operativo es distinto de tu móvil. Tanto en iOS como en Android puede acceder a iCloud o a Find My Device respectivamente. Una vez puestos tus datos de usuario (recuerda luego borrar la información de acceso del móvil prestado), podrás ver si se encuentra cerca de ti. Quizás tengas suerte. Si es así, tendrás la opción Emitir Sonido, selecciona y el móvil sonará a todo volumen, aunque esté en modo silencio o en vibración, durante 5 minutos.

Si aun así no lo localizas, el siguiente paso es bloquearlo para que no puedan acceder al teléfono y hacer llamadas o descargarse tus claves o contenido. Entre las opciones que tendrás en la página Find My Device o iCloud, está la de bloquear el terminal. Selecciona y continúa con los siguientes pasos.

Por las dudas, bloquea también la tarjeta SIM llamando a tu operador. Este paso solo hazlo si ya te resulta imposible localizarlo: al bloquear la SIM dificultarás mucho que sea localizable.

El siguiente paso, para que no te lleven los demonios, es borrar el contenido del móvil. Seguirá estando en la Nube, pero no será visible en el móvil. Esta opción también está en la misma página mencionada previamente.

Ahora llega el paso más complicado: debes desvincular el móvil de todas las cuentas que tengas… redes sociales, aplicaciones de mensajería, juegos y si puedes hasta bancos. En general, todas las aplicaciones cuentan con una opción para hacer esto. Lo más rápido es desvincular tu cuenta de Google (que te permite acceso a muchas apps) o tu ID de Apple. Y a partir de ahí lo que tú consideres más importante o urgente: bancos, redes sociales, mensajería, etc.

Llega entonces la hora de las denuncias. Primero la policía y luego el banco (si tienes apps vinculadas). Para ello necesitarás el código único de identificación del dispositivo (IMEI) que, si actúas con previsión, ya deberías tenerlo anotado en algún lugar… Aunque casi nadie lo hace. Para saber cuál es tu código, puedes verlo en la caja en la que vino el móvil, llamando al *#060# desde el dispositivo o a través del menú de Ajustes… pero solo tienes una opción si te han robado el móvil: llamar a tu operador. La policía te pedirá este código para realizar la denuncia, es una forma de saber que es tu móvil el que están buscando.

No es mucho tiempo el que te tomará, si tienes acceso rápido a un dispositivo y recuerdas las claves de tu servicio Google o Apple. Ojalá no lo tengas que usar.