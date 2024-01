Una IA que te permite crear tu propio comic con una decena de estilos diferentes

El mundo de la inteligencia artificial ha abierto una puerta inesperada en el mundo del arte y el mundo del comic no es ajeno a ello. Ya sea como juego o para explorar posibles guiones, es posible usar la web AI Comic Factory para crear nuestras propias viñetas. Y hacerlo en diferentes estilos.

AI Comic Factory tiene numerosas ventajas. Al contrario de otros sistemas y, por ahora, no hay un número límite de viñetas que podamos crear en el modo gratuito. Tampoco hay que registrarse ni dar un correo electrónico. Tenemos más de diez opciones de estilos distintos, desde diferentes modos japoneses, hasta tradicionales estadounidenses y europeos, hasta algunos inspirados en clásicos de la pintura, como Klimt y hasta en estilo medieval. Otro punto a favor es que se trata de un proyecto de código abierto: es posible descargarse el software y colaborar para mejorarlo.

El mismo comic de la imagen inicial, solo que en estilo medieval Comic Factory Comic Factory

El sistema funciona con el modelo de lenguaje BARD, capaz de generar texto, traducir idiomas, escribir diferentes tipos de contenido y realizar ilustraciones basadas en estos últimos. Para crear nuestro cómic debemos dar instrucciones sobre lo que queremos plasmar, cuanto más precisas sean estas y más información demos, mejor será el resultado. Al tener un número ilimitado, podemos ir explorando las opciones que nos da hasta llegar al estilo buscado. Al tratarse de un sistema de IA capaz de traducir, también podemos dar las instrucciones en español. Hay que tener en cuenta que la IA traducirá la información, por lo que no siempre será igual de fiel el resultado obtenido.

¿Desventajas? Si nos fijamos en los detalles, sobre todo en las manos, las representaciones no siempre son buenas. En la versión gratuita hay errores de orden: los personajes no siempre llevan la misma ropa en las viñetas y a veces ni siquiera tienen las mismas características físicas. Otro detalle es que, si conocemos un poco el mundo del comic, puede que encontremos algunas similitudes con otras obras. Pueden llamarlo homenajes o copia, no es total, pero hay ciertos detalles que resultan demasiado inspirados en obras originales.

Hay una versión de pago que mantiene la cronología, acelera los tiempos de los resultados, permite editar los textos y las ilustraciones y decidir la cantidad de viñetas por página. Es una herramienta interesante, no reemplaza a los humanos pero sí permite a los menos dotados para la ilustración a ver cómo sería el resultado.