Sobra decir que no todo el mundo tiene acceso a los últimos modelos de iPhone , por lo que se antoja necesario protegerlo ante los odiados imprevistos.

¿Qué seguro contratar para tu iPhone?

Las cifras no son muy halagüeñas. Ocho de cada diez españoles (78%) no han asegurado nunca su teléfono, según refleja un estudio del comparador de seguros Acierto.com. Y del 22% restante que sí lo ha asegurado apenas se ha gastado 25 euros. Unas cifras que no guardan relación ni con el valor ni con la gama del smartphone.

Así que, viendo que los españoles no son un público fácil, hay que fijarse bien en lo que ofrece cada compañía. En primer lugar es importante fijarse si cubren servicios como la reparación por fallos técnicos o averías, robo o hurto, derrame de líquidos, rotura de pantalla, protección de daños de batería, y una interminable lista de etcéteras.

Las primas que ofrecen las compañías de seguros para el nuevo iPhone 11 oscilan entre los 8,5 y los 20 euros al mes (102 y 240 al año). Si nos fijamos en las compañías telefónicas la diferencia entre ellas es sutil. Orange ofrece un seguro de entre 13,5 y 15,5 euros al mes (dependiendo siempre del modelo), lo que supone una cuota anual de entre 162 y 186 euros.

La cuota de Movistar se sitúa entre los 14 y los 19 euros mensuales ( entre 168 y 228 al año), la más cara de las analizadas. Y finalmente, Vodafone tiene una prima mensual de entre 9 y 14 euros, lo que implica entre 108 y 168 euros anuales.