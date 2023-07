Cuidado con la extensión de Chrome para cambiar la X de Twitter por el clásico pájaro azul: trae sorpresa.

Seis días después de que Elon Musk anunciará el cambio de nombre e imagen corporativa de Twitter, ya quedan pocos usuarios que aún puedan seguir usando la red social bajo el icónico logo del pájaro azul en lugar de la nueva y no particularmente atractiva X que ahora representa a la red social. Este privilegio solamente queda a aquellos que aún no hayan actualizado la app en su móvil. El cambio simboliza, más que ningún otro, la nueva orientación que Musk quiere dar a la antigua Twitter hacia una superapp en la que los usuarios puedan realizar una amplia variedad de operaciones más allá de postear contenidos en sus cuentas y cotillear o interactuar con otras, al estilo del WeChat chino.

La decisión es polémica por múltiples razones, entre ellas que la X que ha sustituido al logo clásico no ha convencido a demasiada gente. A fin de cuentas, tras 17 años hablando de tuits (trinos) y viendo el pájaro azul constantemente en la aplicación, es difícil acostumbrarse al cambio.

Por ese motivo han surgido “soluciones” como la propuesta por la cuenta de Twitter @0xCygaar, de la que se han echo eco algunos medios. Cygaar ha desarrollado una extensión para el navegador Chrome que cambia el nuevo logo por el clásico en la versión web de la red social. Cabe señalar que la extensión no está disponible en la tienda de Chrome, sino en el repositorio GitHub y requiere cargarla manualmente en Chrome habilitando el modo desarrollador del navegador.

I'm not a huge fan of the new X logo so I wrote a chrome extension that reverts the X back to the bird logo.



You can see in the demo that the bird is restored in both the app as well as the tab icon.



Long live the bird. pic.twitter.com/dmkNygEhNO