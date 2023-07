Elon Musk se apropia de la cuenta @X, activa desde 2007, para la nueva identidad corporativa de Twitter.

Twitter comenzó el pasado martes la transición de su imagen corporativa a X. Esta es la denominación, con su correspondiente logo que sustituye al icónico pájaro azul, que tendrá el nuevo Twitter que será más que una red social y se convertirá en una plataforma que también permita otros tipos de actividades como jugar online, comprar a domicilio, pagar facturas, enviar dinero y otras funciones. Lo que se denomina una superapp, al estilo de la china WeChat.

Esta evolución está todavía por ver, pero lo que sí ha iniciado Musk es el cambio de imagen. Los usuarios han visto como se ha sustituido el icónico pájaro azul por el logo de X y la cuenta oficial de Twitter, @Twitter, por @X. El problema es que ésta pertenecía a un usuario particular desde 2007, un año después del lanzamiento de Twitter.

El propietario era Gene X Hwang, un fotógrafo de San Francisco que esta semana ha visto como perdía su cuenta con más de 26.000 seguidores y ésta pasaba a convertirse en la oficial de X cambiando el timeline generado por Hwang a lo largo de los años por el que ya poseía la antigua cuenta oficial de Twitter. Esta última, @Twitter, continúa accesible pero no activa y con su historial de tuits trasladado a @X, al igual que sus 66 millones de seguidores.

La cuestión, al menos para Hwang, es que no ha tenido nada que decir en el asunto. Hwang, al corriente del cambio que estaba realizando Twitter, estaba dispuesto a vender su cuenta pero se encontró con un mail de la compañía en el que se le comunicó que la empresa se hacía cargo de ella. “Simplemente, la cogieron. Me imaginaba que podría pasar algo así. Enviaron un correo electrónico diciendo que es, básicamente, propiedad de X”, ha señalado el fotógrafo a The Telegraph. A cambio se le ofreció algunos productos de merchandising y una reunión con la dirección de la compañía, pero ningún incentivo económico.

Los usuarios de Twitter no poseen derechos legales sobre los nombres de usuario que emplean, pero los términos de servicio de la compañía indican que solo retirarán una cuenta a un usuario en caso de que éste infrinja derechos de marca. La propiedad del dominio x.com, que actualmente redirige a twitter.com, pertenece a Elon Musk. Provisionalmente, y hasta que Hwang elija un nuevo nombre de usuario, su cuenta se ha movido a @x12345678998765.