El diseño del iPhone SE 2 estará basado en el iPhone 8

Pocas compañías en el mundo generan tanta información, comentarios y rumores como Apple. Con los iPhone 11 recién aterrizados en las tiendas de la firma californiana en todo el mundo, ahora la tarea de los ‘espías’ es saber cómo será el sucesor del iPhone SE, el modelo de acceso a la familia de smarphones inteligentes, que tanto éxito ha cosechado entre quienes desean tener uno de los cotizados teléfonos de la manzana mordida, pero que no pueden/quieren desembolsar los cerca de 1.000 euros que cuestan los últimos lanzamientos.

Y todo apunta a que el iPhone SE 2 tendrá un diseño muy similar al del iPhone 8, aunque habrá que esperar hasta el primer trimestre de 2020 para conocer los detalles concretos. Esta afirmación la ha realizado uno de los mayores expertos en la firma Apple, el analista Ming-Chi Kuo en la web 9TO5Mac , que suele equivocarse pocas veces cuando adelanta alguna información acerca de los nuevos productos que llegarán al mercado, porque debe tener buenas fuentes dentro de la compañía.

Que no se asuste nadie, porque no van a lanzar un teléfono anticuado, sino que contará con avanzada tecnología, empezando por el procesador A13 que acaban de estrenar los iPhone 11 y una memoria de al menos 3 GB de RAM, pero en un formato de 4,7 pulgadas de pantalla LCD y el botón clásico en la parte inferior con el reconocimiento de huellas Touch ID.

La oportunidad de negocio es importante, porque la propia Apple se ha encargado de dejar obsoletos los terminales iPhone 6 e iPhone 6 Plus al no continuar desarrollando actualizaciones –iOS 13 no es compatible-, un mercado que se estima en más de 100 millones según los analistas. La solución podría venir del sucesor del SE, que costaba 399 dólares en sus inicios, y que con el sistema operativo nuevo, un potente procesador y una batería en condiciones haría un buen papel al público que no necesita las tres cámaras del iPhone 11 Pro.