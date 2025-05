Elon Musk asegura que a la Tierra le queda un 10% de tiempo hasta que la vida se vuelva imposible. Y tiene razón

No cabe duda que Elon Musk tiene una, o mejor dicho, muchas, visiones a largo plazo. Microchips en el cerebro, inteligencia artificial omnipresente, que Estados Unidos domine el planeta… Pero una de las más publicitadas es su intención de colonizar Marte. Y es en este contexto en el que afirmó que a la Tierra le queda apenas un 10% de tiempo hasta que la vida sea insostenible.

El multimillonario fundador de SpaceX lleva tiempo afirmando que la humanidad necesita expandir su presencia en el sistema solar, concretamente a Marte, que es el objetivo más adecuado y alcanzable, para no extinguirnos.

Sin embargo, ese condicional solo aplica a corto plazo; a muy largo plazo, algo malo ocurrirá sin duda. La realidad es que el Sol se convertirá en una bola de fuego que elevará tanto las temperaturas que la vida no será viable, algo propio de la evolución estelar. Pero ocurrirá en cientos de millones de años.

A menos que los humanos lo adelantemos, ese será probablemente el fin de la vida tal como la conocemos. El golpe de gracia llegará dentro de unos cinco mil millones de años, cuando nuestro Sol gigante rojo en expansión envuelva e incinere a la pobre Tierra.

Musk hizo referencia a este lamentable destino en una entrevista reciente con el presentador de Fox News, Jesse Watters, quien le preguntó por qué está tan obsesionado con el Planeta Rojo. “Ese es uno de los beneficios de Marte: es un seguro de vida para la vida colectiva - le dijo Musk a Watters en la entrevista -. Así que, eventualmente, toda la vida en la Tierra será destruida por el Sol. El Sol se está expandiendo gradualmente, por lo que en algún momento necesitaremos ser una civilización multiplanetaria, porque la Tierra será incinerada”.

🚨ELON: EARTH ONLY HAS 10% OF ITS LIFE LEFT



"The Sun eventually burning Earth—this is not a disputed fact.



Earth’s been around 4.5 billion years, and it only has about 10% more life in it before it gets so hot life is impossible.



We have to set up plans to leave and spread… https://t.co/tbT8mb0BKjpic.twitter.com/ZYFrD1t5aX