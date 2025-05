Eric Schmidt, ex director de Google, quiere llevar los centros de datos al espacio

Que las inteligencias artificiales consumen cada vez más electricidad, es algo no solo obvio, también inevitable. Pero todo tiene un límite. Hace casi dos meses, el exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt, adquirió la startup de lanzamiento Relativity Space. La firma se hizo famosa inicialmente construyendo cohetes totalmente impresos en 3D, aunque aún no ha alcanzado la órbita. Pero su objetivo era más complejo que lanzar satélites al espacio: Schmidt confirmó en Twitter que adquirió la startup para lanzar centros de datos en el espacio.

“Recientemente, EricSchmidt declaró al Congreso que la participación de los centros de datos pasará del 3% actual al 99% del consumo total de energía. La única manera de satisfacer esa demanda es con centros de datos alimentados por energía solar en el espacio”, decía el tweet.

