Especial World of Warcraft: Todo lo que necesitas saber sobre el esperado estreno de The War Within

La nueva actualización de ‘World of Warcraft’ da comienzo a un nuevo arco argumental y promete ser uno de los más ambiciosos de su historia. Así que sus jugadores ya han terminado de prepararse para el viaje que los llevará a las profundidades del mundo para luchar contra las fuerzas del Caos, fortaleciéndose en la expansión ‘The War Within’. Los campeones de Azeroth ya pueden reunir a sus bandas guerreras para viajar a lo más profundo del corazón del mundo y alcanzar el nuevo límite de nivel de jugador (80). Por cierto, el sistema de vuelo anterior ahora se conoce como vuelo constante.

La Saga del alma-mundo

En esta primera parte del nuevo arco narrativo compuesto por varias expansiones conocido como la Saga del alma-mundo, enfrentará a Azeroth contra una nueva amenaza, la “Presagista del Vacío”, que está amasando fuerzas arácnidas para poner Azeroth de rodillas. Hasta el momento no sabemos si los dragones volverán a acaparar algún papel destacado en los acontecimientos de esta trilogía, pero Ysera está lista para reaparecer con sus dragones verdes, que custodian el Sueño Esmeralda.

El conflicto abarca cuatro nuevas zonas creadas específicamente para ‘The War Within’: La Isla de Dorn, The Ringing Deeps, Hallowfall y Azj-Kahet. "En Dorn se encuentran las magníficas y majestuosas ciudades de los Terrigens, como el centro Dornogal, que estamos ansiosos por ver poblado por jugadores", aseguraba recientemente la directora artística Tina Wang. "Ringing Deeps es el corazón de la industria Terrigen, pero no es sólo mecánico y oscuro, también hay cavernas exuberantes con cascadas y vegetación colorida. Mientras que Hallowfall es donde esperamos que los jugadores se sorprendan más, deambulando entre Naves voladoras que se mueven en gigantescas cavernas subterráneas. Finalmente está Azj-Kahet, el corazón del imperio nerubiano.”

Una nueva raza aliada

Los terráneos son una nueva raza jugable aliada. Para desbloquear los personajes debes completar sus misiones y la campaña de subida de nivel. Es decir, para reclutar a estos seres forjados por los titanes con piedra viva, antes deberás ayudarlos a buscar la forma de recuperar su armonía y restablecer su población. También podrás desbloquearlos como raza jugable, tanto en la Alianza como en la Horda, y comenzar el viaje en su capital, Dornagal, al nivel 10.

World of Warcraft:The War Within Blizzard Entertainment

Nuevo continente: Khaz Algar

Frente a las costas occidentales de Pandaria se encuentra la isla de Khaz Algar. Dornogal, situada en la superficie, servirá como nueva ciudad principal. Puedes explorar a solas o acompañado por hasta cuatro amigos y un compañero PNJ (Brann Barbabronce), dotado de un árbol de talentos que podrás personalizar

Característica de clase: talentos heroicos

Los talentos heroicos, un nuevo nivel de personalización de la especialización de clase, están formados a partir de arquetipos conocidos del universo de ‘Warcraft’, como el forestal oscuro, el clarividente y otros. Son una forma de progresión de personaje permanente para cada especialización de clase que presenta nuevos poderes y trasfondos de clase. Hay 11 nodos en el árbol de talentos heroico. El primer desbloqueo de este sistema será en nivel 71. Obtendrás 1 punto de talento por cada nivel del 71 al 80, así que dispondrás de todos los talentos del árbol en el nivel 80.

Característica de contenido del mundo: profundidades

Se trata de nuevas aventuras en miniatura que se han integrado de forma fluida en el mundo y que se adaptarán de forma flexible a grupos de 1 a 5 jugadores para ofrecer una atractiva progresión (contará con un nuevo registro de recompensas en la gran cámara).

Característica: bandas guerreras

Los jugadores verán cambios que afectarán a toda la cuenta y que transformarán la gestión de personajes para incluir un banco de la banda guerrera, mayor cantidad de logros y reputaciones, una nueva pantalla de selección de personaje con una hoguera y mucho más.

Característica ampliada: vuelo surcacielos

La característica del vuelo surcacielos, conocida como “jinete de dragones” en ‘Dragonflight’, ahora amplía el número de monturas que se pueden usar. Además, han prometido que se irán añadiendo más conforme avance la expansión.

World of Warcraft:The War Within Blizzard Entertainment

Sinopsis:

“Aventúrate a través de mundos subterráneos nunca antes vistos llenos de maravillas secretas y peligros acechantes, hasta llegar a las profundidades del imperio nerubiano, donde el aterrador Emisario del Caos está reuniendo fuerzas parecidas a arañas para devastar Azeroth.” ‘World of Warcraft’ sólo está disponible para PC/Mac. A continuación, revisamos sus requisitos de sistema mínimos:

Windows

Windows 7 x64 (Service Pack 1); Procesador de 4 núcleos a 3,0 GHz Intel Core Haswell o AMD Ryzen Zen de 4.ª generación; 8 GB de memoria RAM; Tarjeta Gráfica: GPU de 3 GB compatible con DirectX 12 NVIDIA GeForce serie GTX 900 AMD GCN de 4.ª generación, Intel Iris Xe. Modelo de sombreador 5 o superior; 128 GB de espacio disponible en disco de estado sólido (SSD).

Mac

macOS 11; Procesador de 4 núcleos a 2,9 GHz Intel Core Skylake de 6.ª generación Apple M1; 8 GB de memoria RAM; Tarjeta Gráfica: GPU de 3 GB compatible con Metal AMD GCN de 4.ª generación Apple M1; 128 GB de espacio disponible en disco de estado sólido (SSD).

La primera vez tras la llegada de The War Within

La primera vez que inicies sesión en ‘World of Warcraft’ tras la llegada de ‘The War Within’, el proceso de conversión a banda guerrera ampliará a toda la cuenta muchos de los sistemas de progresión del juego. Pero no tendrás que iniciar sesión con cada personaje para que se adapte a toda la progresión, los objetos y demás. No obstante, puede que haya una espera para que el sistema procese por completo en ese primer inicio de sesión. El proceso de conversión puede tardar 20 minutos o más y, en función de la cantidad de datos que deban ser procesados, puede que se produzcan colas para iniciar sesión. El nuevo sistema afecta a todos los personajes de la cuenta de un jugador y tiene en cuenta los objetos, colecciones y la progresión que comparten. No está mal tener estos aspectos en cuenta.