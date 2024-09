Esta es la capacidad real de las baterías de los iPhone 16: hay diferencia con los iPhone 15

Tan solo 11 días después de su anuncio, los iPhone 16 han llegado hoy a las tiendas y ya están disponibles para su venta. La nueva generación de móviles de Apple fue detallada la semana pasada, pero, como es habitual, mostrando lo que puede hacer y no tanto las especificaciones de hardware que se lo permiten. Aspectos relevantes de un terminal, como la memoria RAM y la capacidad de la batería, son datos que Apple omite habitualmente y se centra en los resultados.

Tantas horas de reproducción de vídeo para dar una medida de su autonomía, por ejemplo, pero no los mAh de la batería que lo permiten. Unos datos que tampoco son demasiado representativos porque se toman en las mejores condiciones posibles, desactivando todo lo que no sea necesario, y no representan un escenario de uso común.

El motivo es sencillo. Comparando directamente esos números con los de la competencia, Apple suele salir perdiendo. Otra cosa es que su eficiencia sea mejor y una determinada cantidad de mAh sea mejor aprovechada en iOS que en Android, pero esta comparación no favorece a la compañía de Tim Cook.

Aunque Apple no lo publicite, tampoco es un secreto de estado y la información termina por salir a la luz. Es lo que acaba de suceder con los iPhone 16, de los que documentos publicados sobre su certificación por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil han desvelado la capacidad de la batería de cada modelo.

La buena noticia es que, aunque Apple se sigue mostrando muy conservadora en este aspecto en comparación con otros móviles de gama alta, media e incluso baja, ha mejorado la capacidad frente a la generación anterior. Los iPhone 16 tienen más batería que los iPhone 15. Los incrementos van desde el 5,49% del iPhone Pro Max al 9,41% del iPhone Pro frente a sus equivalentes del año pasado.

Incremento de la capacidad de batería del iPhone (15 vs 16) Modelo iPhone 15 iPhone 16 Incremento iPhone 3.349 mAh 3.561 mAh +6,33% iPhone Plus 4.383 mAh 4.674 mAh +6,64% iPhone Pro 3.274 mAh 3.582 mAh +9,41% iPhone Pro Max 4.441 mAh 4.685 mAh +5,49%

Así ha evolucionado la capacidad de la batería del iPhone, desde el primero hasta el 16