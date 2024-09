iPhone 16 Pro vs iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: ¿merece la pena cambiar de iPhone?

Apple ha anunciado este lunes la nueva gama de smartphones iPhone 16, formada por 4 modelos: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max. Los dos últimos son los topes de gama de la marca y los que mejor muestran la evolución que tiene el terminal cada año. Vamos a comparar los iPhone 16 Pro con los modelos Pro de los iPhone 15 y 14 y ver en qué ha consistido el salto de este año frente a las últimas generaciones.

A diferencia del año pasado, que supuso el cambio de acero inoxidable a titanio, este año el iPhone Pro mantiene los materiales con los que está construido. Apple sigue utilizando titanio de grado 5, pero añade un nuevo color que sustituye al Titanio Azul: Titanio Desierto, similar al oro.

Los nuevos modelos ofrecen pantallas más grandes. 0,2 pulgadas adicionales en cada uno que llevan al iPhone 16 Pro a las 6,3 de diagonal y al Pro Max a las 6,9 pulgadas. A diferencia de otros años, la única diferencia entre los modelos Pro y Pro Max de este año es el tamaño de pantalla y una mayor capacidad de la batería en el último modelo.

Otra novedad en los iPhone 16 Pro es el nuevo Control de Cámara, un botón háptico en el lado derecho. Presionarlo abre la cámara y permite tomar fotos y grabar videos de forma más ágil e intuitiva. El botón tiene una superficie sensible al tacto que permite deslizar el dedo y tocar con diferentes niveles de presión para controlar varios ajustes: zoom, exposición y otros. El Botón de Acción del año pasado sigue presente y sus capacidades son las mismas.

Los iPhone 16 Pro y Pro Max cuentan con el nuevo procesador A18 Pro. El chip está construido con tecnología de 3nm de segunda generación y emplea una arquitectura renovada para un rendimiento más rápido y eficiente en energía. Apple promete un aumento del 17% en el ancho de banda de la memoria del sistema, gráficos un 20% más rápidos con un trazado de rayos acelerado por hardware con el doble de rendimiento y núcleos de CPU un 15% más rápidos y que consumen un 20% menos de energía.

Cámaras del iPhone 16 Pro. Apple.

Finalmente, Apple ha mejorado las cámaras. Ambos smartphones cuentan con el sistema de cámara Fusion de 48MP con sensores más rápidos y nuevas capacidades. Los iPhone 16 Pro pueden grabar a 4K 120 FPS en Dolby Vision y tomar fotos en 48MP en los formatos ProRAW y HEIF. Además de la cámara principal gran angular, la lente ultra gran angular ha recibido un nuevo sensor de 48MP. En cuanto al teleobjetivo, el iPhone 16 Pro ahora cuenta con la misma cámara teleobjetivo de 12MP con zoom 5x que el Pro Max.

Estas son las diez principales novedades en los iPhone 16 Pro

Pantallas que aumentan 0,2 pulgadas y dejan en 6.3 pulgadas el iPhone 16 Pro y en 6.9 pulgadas el iPhone 16 Pro Max.

Nuevo procesador Apple A18 Pro de 3nm.

Nuevo botón físico de Control de Cámara con superficie capacitiva al tacto.

Nueva cámara ultra gran angular de 48MP.

Lente teleobjetivo 5x en el modelo iPhone 16 Pro.

Grabación de video en hasta 4K a 120 FPS.

Compatibilidad con Wi-Fi 7.

Mayor duración de batería.

Carga inalámbrica más rápida de hasta 25W con un adaptador de 30W.

Nuevo color: Titanio Desierto.

¿Merece la pena cambiar al iPhone 16 Pro?

La respuesta varía mucho dependiendo de dos factores: de qué generación de iPhone provenimos y qué pasará con Apple Intelligence en Europa. Porque si Apple no resuelve las “incertidumbres regulatorias” que le llevaron a decidir que, por el momento, no se lanzaría en este mercado, el atractivo del iPhone 16 frente a los modelos Pro de las dos generaciones anteriores disminuye. Y esto es porque, tal y como se repitió varias veces en la Keynote de ayer, el iPhone 16 está diseñado desde cero para Apple Intelligence. Y sin la inteligencia artificial, pues no es lo mismo, y la potencia de los modelos anteriores sigue siendo más que suficiente para la gran mayoría de usuarios.

Apple Intelligence en el iPhone 16 Pro. Apple.

Sí, tiene mejores cámaras, una pantalla más grande, mejor duración de batería y el nuevo botón Control de Cámara promete mejorar mucho la experiencia de tomar fotografías, pero no son un salto enorme que justifique, para la mayoría de usuarios, el cambio desde terminales recientes como los iPhone 15 y 14 en función del nuevo modelo. En la tabla siguiente puedes ver detalladas las especificaciones de los iPhone 14 Pro, 15 Pro y 16 Pro para que saques tus propias conclusiones.

Especificaciones de los iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro e iPhone 14 Pro