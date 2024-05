Esta es la letra que siempre debes poner en tus contraseñas para que sean más difíciles de hackear

La seguridad de las contraseñas es uno de los aspectos de la vida digital de cada uno a la que nunca hay que dejar de prestar atención. Las recomendaciones habituales son de sobra conocidas, pero luego está la vida diaria y el tener que vérselas cada día con decenas de webs y servicios para los que, en teoría, se debería pensar una contraseña única y suficientemente segura para cada uno de ellos. Algo que muy pocos, si alguien, hace de cabeza.

Hay alternativas como los programas gestores de contraseñas o esta misma función en los navegadores, que se encargan de generarlas, tan seguras como imposibles de recordar, y almacenarlas para el usuario. Pero esto te vincula a un determinado navegador o software y también presentan sus propios inconvenientes.

Lo que a todo el mundo le encantaría es una forma sencilla de mejorar la seguridad de las contraseñas y eso es lo que ha proporcionado un experto en ciberseguridad en el podcast @inedito.podcast.

En uno de sus últimos episodios ha participado el hacker ético José Javier, también conocido en redes como Hackavis. Un hacker ético es un profesional especializado en la seguridad informática que se dedica a encontrar y corregir vulnerabilidades en sistemas, redes y aplicaciones con el objetivo de protegerlos contra ataques externos. A diferencia de los hackers malintencionados, los hackers éticos actúan con permiso explícito de los propietarios de los sistemas y sus actividades no son ilegales.

En el podcast, Hackavis explica que hay una forma de hacer nuestras contraseñas más seguras de forma sencilla. Y esta es incluir la letra Ñ -en mayúscula, por claridad- en todas ellas.

“Hay mucha gente, grupos criminales, que no han podido conseguir muchas cosas por la fucking Ñ, porque no la tienen, tío. Entonces, una contraseña que a lo mejor tardarías en crackearla 5 horas, le metes la Ñ y tarda 4 semanas. Porque en cuanto a diccionarios, no existe la Ñ, la tienen al final siempre. Entonces, es muy complicada. La letra Ñ parece que no, pero toca mucho los huevos. Es curioso, eso”, explica el especialista en el podcast.

Aquí lo tienes. Si perteneces a la inmensa mayoría de usuarios que van repitiendo contraseñas de un lado a otro, este consejo es una forma fácil de mejorar su seguridad sin tener que esforzarse en crear contraseñas complicadas.