Esta es la nueva función anti-spam que tendrá la app Teléfono de Android

Una ventaja que tiene el sistema operativo Android sobre iOS es que tiene mejores opciones para proteger al usuario del spam. Ambos sistemas permiten bloquear las llamadas de números desconocidos y ocultos, pero mientras que el de Google también cuenta con un filtro de llamadas spam, el de Apple depende de instalar una app de terceros como TrueCaller para identificar y bloquear este tipo de llamadas. Ahora hemos conocido una nueva función para la app Teléfono que mejora la protección anti-spam de Android.

El filtro de llamadas anti-spam de Android es bastante efectivo, pero el que no salte con un número que desconoces no significa que puedas darlo automáticamente por bueno. Si la llamada te llega al número de empresa, lo lógico es devolverla. Pero si es el número personal y conociendo las abundantes llamadas de spam que llegan a los particulares, por no hablar de las estafas, es posible que te pienses si hacerlo. O que realices una búsqueda en Internet para ver si es un número que ha sido denunciado por otros usuarios en webs del tipo Listaspam.

Esta funcionalidad es la que va a integrar Google en la app Teléfono de Android. Según informa Piunikaweb, la beta 127.0.620688474 de la app para los móviles Pixel ya la incluye.

La forma tradicional de informarse sobre un número de teléfono desde un móvil es bastante farragosa. Requiere acceder a la lista de llamadas recientes, mantener pulsado el número y seleccionar Copiar número desde el menú emergente para después abrir un navegador y pegarlo en la barra de búsqueda.

La beta de la app incluye nuevas opciones en este panel emergente, siendo una de ellas Lookup o Buscar. Tocando en ella, muestra las apps con las que se puede buscar información sobre el número y entre ellas figura la búsqueda de Google.

Esta funcionalidad ya ha sido lanzada para los Google Pixel en Japón con la actualización de marzo y se espera que se extienda a todos los Pixel con la prevista para junio. Los teléfonos de Google son los primeros que reciben las novedades del sistema operativo, pero estas se acaban trasladando al resto de usuarios de Android con el tiempo, aunque no hay ninguna información acerca de cuándo llegará al resto del ecosistema Android.