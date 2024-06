Esta es la nueva IA que genera vídeos hiperrealistas y puedes usar gratis desde ya

OpenAI causó una gran impresión cuando presentó Sora el pasado febrero. Esta IA generativa de texto a vídeo asombró con sus capacidades y, aunque no era la primera de este tipo, sí la que mejores resultados ofrecía hasta la fecha. Este miércoles, Luma Labs ha anunciado el lanzamiento del que puede convertirse en el principal competidor del modelo de IA de la compañía de Sam Altman por sus excelentes resultados y otro detalle aún más importante. Mientras que Sora aún no ha sido lanzada, Dream Machine ya está disponible para cualquiera que quiera usarla. Y gratis.

Luma Labs ha explicado que Dream Machine es un nuevo modelo de IA multimodal diseñado para crear vídeos de alta calidad y realistas a partir tanto de texto como de imágenes. Lógicamente, esto ha propiciado que muchos usuarios se dediquen a animar populares memes de Internet.

No es la primera incursión de esta empresa estadounidense en la IA generativa. A comienzos de año, Luma Labs presentó Genie, una IA generativa para crear modelos 3D a partir de texto y que tuvo un gran recibimiento.

Dream Machine ha sido diseñado para ser un modelo altamente escalable y eficiente que destaca por entender mejor que otros cómo interactúan las personas, animales y objetos con el mundo físico y su convincente representación del movimiento. Según Luma Labs, Dream Machine es ‘capaz de generar vídeos físicamente precisos, consistentes y llenos de acontecimientos’. También pone el énfasis en su carácter cinematográfico por su ‘infinita variedad de movimientos de cámara fluidos, cinematográficos y naturalistas que respetan el concepto y el contenido de la escena’.

Tiene sus errores, como también Sora, pero ya puede ofrecer resultados espectaculares y es de esperar que mejore al mismo y acelerado ritmo que otras inteligencias artificiales generativas.

Para probarla, solo hay que registrarse en la web de Luma Labs, lo que da acceso a la generación de 30 vídeos al mes de forma gratuita. Pueden crearse introduciendo un prompt, por el momento obligatoriamente en inglés, que la IA convierte y mejora de forma automática a menos que se desactive esa opción, o subir una imagen para obtener un vídeo con 120 fotogramas y una duración de 5 segundos. La generación debería tardar dos minutos, pero la alta demanda está llevando a tiempos de creación más lentos.

Si el usuario quiere sacarle más partido, puede elegir entre tres planes de suscripción. Pagando 29,99 dólares mensuales, los vídeos suben a 120 cada mes. Con 99,99 $, a 400 y con 499,99 $ a 2.000.