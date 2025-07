En esta web puedes usar Windows XP como si estuvieras en 2001: Internet Explorer, Word, Buscaminas…

Aunque los PC domésticos comenzaron a popularizarse con Windows 95 y 98, fue con su sucesor, Windows XP, cuando la tendencia se consolidó y se hizo raro un hogar sin al menos un ordenador. Lanzado en 2001, se convirtió en el sistema operativo dominante durante la siguiente década, hasta que Windows 7 superó su cuota de mercado en 2011. Es una pieza de historia informática que puedes revivir gracias al proyecto de un usuario de Reddit que ha creado una web que simula el clásico sistema operativo de Microsoft.

El talentoso desarrollador detrás de este proyecto es u/ducbao414, y el nombre oficial del proyecto es Win32.run. Su creador explica que lo desarrolló hace unos años mientras aprendía Svelte (framework JavaScript para construir interfaces de usuario), pero que el proyecto fue abandonado tras varias actualizaciones de SvelteKit que dificultaron seguir ampliando sus funciones. Una pena.

Win32.run no es una simulación perfecta de Windows XP, pero se le acerca bastante. Hay algunas incoherencias aquí y allá, pero son bastante menores. También conviene tener en cuenta que no todos los elementos son funcionales: algunos botones no hacen nada. Pero sigue siendo un notable viaje nostálgico a lo que era tener un ordenador hace casi un cuarto de siglo.

Ahí están elementos clásicos como las pantallas de carga al iniciarse, la interfaz, los cuadros de diálogo, los sonidos, el botón de Inicio (Start), el icono de Mi PC para acceder al sistema de archivos y navegar con el Explorador de Windows clásico, recreado con todo detalle, aunque con muy poco contenido, dado que no es una instalación real de Windows XP. Lo mismo sucede con otros aspectos de la configuración, como las Propiedades de pantalla, que incluyen la galería de fondos de escritorio que traía el sistema operativo, pero no permiten cambiar nada más. Algunas opciones, como el Panel de control o la consola de comandos, aunque figuran en los menús, lo están a título decorativo y no ofrecen funcionalidad.

Menú de Inicio de Windows XP. Win32.run.

También hay aplicaciones que puedes usar, como un Word 2003 que te permite crear documentos que puedes guardar, el reproductor Media Player Classic, Paint, Bloc de notas y el que fue el rey de Internet hasta que Chrome lo desbancó al final del ciclo de Windows XP: Internet Explorer. El navegador de Microsoft está también recreado con todo mimo y puede utilizarse para visitar páginas web. El proyecto cuenta incluso con un instalador que permite añadir webapps a Windows XP, si es que realmente vas a pasar mucho rato en él.

Otras aplicaciones que trae son los juegos. Windows ya no incluye este tipo de entretenimiento de serie, pero con títulos como el Buscaminas y Solitario, aquí presentes y funcionales, muchos pasaban el rato frente a Windows XP. Estos dos juegos se ven acompañados de otros 19 que no son de la época, sino fruto de una colaboración del proyecto con el portal de juegos online crazygames.com. Más actuales, aunque también está presente una versión de Minecraft.

Como no podía ser de otra manera, este Windows XP soporta el inmensamente popular -y después denostado, por sus vulnerabilidades- Flash Player. Te permite ejecutar aplicaciones y juegos Flash que puedes descargar desde Internet Archive.

También hay programas que no tienen mayor relación con Windows XP y no se sabe muy bien qué hacen ahí, como Photon Editor (edición de imágenes) o Koodo Reader (lector de libros electrónicos).

Win32.run no ofrece ninguna utilidad práctica, salvo el placer de un paseo nostálgico por la informática de la primera década de este siglo. Bien para quien lo vivió o para quien no lo hizo y quiera hacerse una idea de cómo era usar Windows en aquel entonces.