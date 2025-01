Estas son las 6 palabras que más repiten las personas menos inteligentes, según la IA.

Las inteligencias artificiales como ChatGPT o Gemini son buenas en una amplia variedad de tareas, pero no siempre son coherentes en sus resultados. Es decir, algunas cosas las hacen bien en ocasiones y en otras tienen fallos estrepitosos. Pero un aspecto en el que destacan de forma más consistente, como modelos de lenguaje que son, es analizando el lenguaje que usamos las personas para expresarnos. Son eficaces buscando patrones, y uno de ellos es el de las palabras que más utilizan las personas menos inteligentes. O, como dice Gemini, que tienden a ser utilizadas por personas con menor capacidad para el análisis profundo y el pensamiento crítico.

Para elaborar este contenido, hemos consultado a las dos inteligencias artificiales más usadas: Gemini y ChatGPT.

Las 6 palabras que más repiten las personas menos inteligentes, según Gemini

De acuerdo con la IA de Google, son las siguientes:

Básicamente : Se usa para simplificar explicaciones, pero a menudo indica falta de conocimiento profundo sobre el tema.

: Se usa para simplificar explicaciones, pero a menudo indica falta de conocimiento profundo sobre el tema. Como : Se utiliza como muletilla para rellenar pausas, lo que puede mostrar inseguridad al comunicar ideas.

: Se utiliza como muletilla para rellenar pausas, lo que puede mostrar inseguridad al comunicar ideas. Obvio : Se usa para afirmar algo evidente, pero puede ocultar la falta de un análisis más profundo.

: Se usa para afirmar algo evidente, pero puede ocultar la falta de un análisis más profundo. Simplemente : Se usa para minimizar un asunto complejo, lo que puede indicar un pensamiento limitado o reduccionista.

: Se usa para minimizar un asunto complejo, lo que puede indicar un pensamiento limitado o reduccionista. Genial : Se usa para calificar situaciones sin aportar valor o justificación, evidenciando un pobre desarrollo del pensamiento crítico.

: Se usa para calificar situaciones sin aportar valor o justificación, evidenciando un pobre desarrollo del pensamiento crítico. No puedo: Expresa una actitud negativa y pesimista, denotando falta de resiliencia y habilidades para afrontar desafíos.

Esto no significa que, automáticamente, una persona que utilice alguna de estas expresiones tenga menos luces que el resto, pero es el patrón identificado por Gemini.

Las 6 expresiones que repiten las personas menos inteligentes, según ChatGPT

ChatGPT, sin embargo, no lo ve igual. La IA de OpenAI señala que no hay ninguna lista 'oficial' de palabras que repiten las personas menos inteligentes, pero sí muletillas o latiguillos que se asocian a hablar sin tener mucho que decir o 'saber menos' y cuyas listas circulan con frecuencia en redes sociales hispanohablantes. Estas son:

O sea .

. Literal .

. Básicamente .

. En plan .

. Tipo .

. ¿Sabes? (o '¿me entiendes?').

Se trata de rellenos innecesarios en una conversación cuyo uso no determina la inteligencia de una persona, pero tienden a empobrecer el discurso. Según ChatGPT, la razón por la estas palabras se asocian a ser menos inteligente es por un estereotipo humorístico basado en la idea de que quien abusa de ellas es porque no tiene mucho que decir o carece de un vocabulario variado. Pero en la vida real, en mayor o menor medida, todos usamos muletillas. 'No hay evidencia de que un puñado de palabras concretas indique más o menos inteligencia', concluye la IA de OpenAI.