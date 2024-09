Esto es lo que esperamos del iPhone 16… aunque seguramente no lo veamos

Para muchos amantes de Apple por fin ha llegado el día y, a pesar del fanatismo que despierta entre sus devotos, la realidad es que en muchos apartados de sus especificaciones, los iPhonellevan retraso respecto no solo a su competencia directa (léase Samsung) sino también a dispositivos de gama media. Por ello no es extraño que se espere que el iPhone 16se ponga a la par en estas áreas, sobre todo teniendo en cuenta su precio.

Si bien es cierto que, para redes sociales y fotografía, están entre los que mejores opciones ofrecen, hay apartados en los que no han cambiado mucho. Uno de ellos es la memoria RAM, la responsable de gestionar los programas activos en ese momento. Actualmente, OnePlus, Asus ZTE, Xiaomi, Realme o Nothing (por nombrar algunos) tienen una memoria RAM de 16 GB como mínimo. Los iPhone, por su parte, se mantienen en 2016 cuando salió a la venta el Vivo Xplay 5: el iPhone 15 tiene una memoria de 6 GB. Muy poco para un móvil por encima de los mil euros.

Apartado número 2: proporción de la pantalla. Al menos 7 fabricantes (Motorola, Samsung, Huawei, Oppo, Vivo, Realme, Honor, OnePlus…) tienen un ratio de pantalla superior al 90%. Los iPhone no están ni siquiera entre los 20 primeros en esta lista, con un 89%. Y, si de pantalla hablamos, la tasa de refresco (cuántas veces se actualiza por segundo, fundamental para videojuegos, por ejemplo) es otra deuda. Los iPhone tienen una tasa de refresco de 60 Hz (se actualizan 60 veces por segundo), algo que ya se superó en 2017 y ahora la mayoría cuenta con el doble. Crucemos los dedos que haya algún cambio.

Uno de los temas más controvertidos de los teléfonos de Apple es la batería. Los últimos modelos cuentan con unas que oscilan entre los 3877 mAh y los 4912. La capacidad que tenían los Samsung S22… dos años atrás. Actualmente, el estándar para la mayoría de los móviles de alta gama es de unos 5000 mAh y ese debería ser el objetivo de Apple.

Finalmente, está la carga y aquí hay que ser muy directos: 20W no es suficiente para el uso actual que se les da a los móviles. Un iPhone 15 tarda unos 90 minutos en cargarse, un S24 30 minutos menos, un Xiaomi 14 completa su batería en poco más de 30 minutos, una cifra similar a los últimos modelos de Huawei. Ojalá veamos algunos de estos cambios, no todos que tampoco hay que abusar, pero no estaría mal que sí tengamos algunos.