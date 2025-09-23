La NASA lanzará en febrero la primera misión tripulada a la Luna desde 1972

Artemis 2 ya tiene fecha y está más cerca de lo que se preveía. Lakiesha Hawkins, viceadministradora interina de la NASA, ha anunciado hoy en una rueda de prensa sobre el ambicioso programa espacial Artemis que la primera misión tripulada a la Luna en más de medio siglo se lanzará en febrero. Esto supone un adelanto de dos meses sobre abril, mes inicialmente previsto.

Hawkins ha señalado que “estamos acelerando los procesos tanto como podamos para poder lanzar tan pronto como febrero”, precisando que la primera oportunidad tendrá lugar el día 5 de febrero de 2026. Cada mes, la NASA dispone de una ventana de lanzamiento de entre 4 y 8 días, según ha explicado.

El programa Artemis, cuya primera misión no tripulada se llevó a cabo hace casi tres años, tiene el objetivo de establecer una presencia humana continuada en la Luna y servir de plataforma para llegar más adelante a Marte.

El cohete SLS (Sistema de lanzamiento espacial) se lanzó el 16 de noviembre de 2022 transportando la cápsula espacial Orion, sin tripulación. Orion se separó del propulsor y tras desplegar una decena de satélites continuó hacia la Luna, que sobrevoló el 21 de noviembre. La cápsula espacial amerizó en el océano pacifico el 11 de diciembre. La misión fue considerada un éxito en todos sus aspectos.

Artemis 2 repetirá el vuelo pero con la importante diferencia de que llevará a bordo a cuatro astronautas: Christina Koch, especialista de misión y primera mujer en viajar a la Luna, Victor J. Glover, piloto y primera persona de color en viajar al satélite, Jeremy Hansen, especialista de misión, y G. Reid Wiseman, comandante. Con la excepción de Hansen, canadiense, el resto de la tripulación es estadounidense.

