Esta ha sido la primera metedura de pata de Bard, la nueva IA de Google

No está siendo una buena semana para Google. La compañía sorprendió este lunes con el anunció de Bard, una nueva inteligencia artificial conversacional que quiere rivalizar con ChatGPT. El martes Microsoft presentaba un nuevo buscador Bing con una versión mejorada de ChatGPT integrada y un nuevo navegador Edge con funciones de la IA incorporadas. El miércoles Google retrasmitía un evento desde París centrado en las novedades de la IA aplicada a sus productos y con una limitadísima presencia de Bard que ha generado muy poco entusiasmo, especialmente si se compara con la que realizó Microsoft un día antes.

Tras esta recepción, Alphabet, compañía matriz de Google, se había dejado al final de la jornada de ayer un 9% de su valor bursátil, unos 100.000 millones de dólares, según recoge Reuters. Las acciones de Microsoft, por el contrario, subieron un 3%.

Los problemas para Bard comenzaron el mismo lunes. La cuenta de Google en Twitter anunciaba la nueva IA acompañando la publicación de una animación en la que se veía el interfaz de Bard y su funcionamiento.

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l