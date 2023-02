Google anuncia Bard, su respuesta a la IA ChatGPT.

Han transcurrido poco más de dos meses tras el lanzamiento de ChatGPT y Google ya tiene su respuesta a la IA de Open AI que ha dominado la actualidad tecnológica desde entonces. Sundar Pichai, CEO de la compañía, ha anunciado Bard, un “servicio experimental de inteligencia artificial conversacional” que, al igual que ChatGPT, proporciona respuestas escritas de forma natural y fluida sobre una amplia variedad de temas, al modo en que lo haría una persona que tuviera los conocimientos requeridos. En una publicación en el blog de la compañía, Pichai ha explicado que han abierto la herramienta a “testadores de confianza” y que en las próximas semanas ampliarán su disponibilidad.

No hay duda de que el impacto que está teniendo ChatGPT y otras inteligencias artificiales generativas han acelerado los planes de Google en el desarrollo de Bard y otros servicios potenciados por IA, pero Google no es una recién llegada. “La IA ayuda a las personas, empresas y comunidades a desarrollar su potencial y abre nuevas oportunidades a millones de vidas. Por ese motivo reorientamos la compañía hacia la inteligencia artificial hace seis años”.

1/ In 2021, we shared next-gen language + conversation capabilities powered by our Language Model for Dialogue Applications (LaMDA). Coming soon: Bard, a new experimental conversational #GoogleAI service powered by LaMDA. https://t.co/cYo6iYdmQ1