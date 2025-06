GTA Online recibe la importante expansión Money Fronts: Aquí tienes reunidos todos los detalles

La expansión gratuita “Money Fronts” ya está disponible en GTA Online y marca uno de los cambios más profundos en el sistema de negocios ilícitos del juego desde la introducción de los Bunkers. Disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, el paquete añade nuevas propiedades que actúan como fachadas legales para operaciones de lavado de dinero, a la vez que integran bonificaciones cruzadas con negocios previos y elevan la complejidad del sistema de riesgo-recompensa.

Estructura conectada de frentes y beneficios pasivos

El eje central de la expansión se sitúa en el “Hands On Car Wash” de Strawberry, donde podrás iniciar operaciones vinculadas al blanqueo de capital. Esta propiedad sirve de núcleo para una red de establecimientos adicionales como el dispensario “Smoke on the Water” y el helipuerto “Higgins Helitours”. Cada uno de ellos amplifica el rendimiento de negocios previamente adquiridos. Por ejemplo, el lavadero potencia las ventas de la fábrica de dinero falso del club de moteros, el dispensario mejora los resultados de las plantaciones de cannabis, y el helipuerto refuerza la rentabilidad del tráfico aéreo de mercancías.

GTA Online: Money Fronts Rockstar Games

Estas sinergias generan ingresos adicionales, canalizan beneficios hacia la caja fuerte del lavadero y consolida una estructura interdependiente de flujo económico. El sistema está diseñado para premiar la expansión horizontal del imperio criminal, ofreciendo retornos más consistentes cuanto mayor sea la integración entre operaciones.

Mecánicas de presión y limpieza legal

El blanqueo de capital en cualquiera de estas ubicaciones genera automáticamente Heat, una mecánica de presión representada visualmente en el mapa mediante señales de advertencia. Para mantener activo el flujo de ingresos, es necesario reducir este nivel mediante tareas legales asignadas a cada negocio: lavar coches y devolverlos a clientes, realizar entregas con productos del dispensario o completar rutas turísticas en helicóptero desde Higgins. Estas actividades permiten continuar generando ingresos pasivos sin alertar a las autoridades, implementando así una gestión dual entre la fachada legal y las operaciones criminales.

GTA Online: Money Fronts Rockstar Games

Además, los encargos denominados Mr. Faber Work amplían oportunidades para obtener ingresos directos. Estas misiones, que incluyen escoltas, recuperación de bienes y conflictos con otras organizaciones, pueden activarse desde los ordenadores de cada propiedad o contactando directamente con Raf De Angelis, intermediario del nuevo personaje Mr. Faber. Completarlas proporciona GTA$ y RP, junto con bonificaciones adicionales una vez se haya “limpiado” el activo recuperado.

Nuevos vehículos, mejoras técnicas y ventajas para GTA+

Junto a la expansión, Rockstar ha añadido varios vehículos como el Karin Everon RS, el Übermacht Sentinel GTS, el Dewbauchee Rapid GT X y una motocicleta policial Western. También se incorpora el SUV Karin Woodlander, compatible con las mejoras de Hao’s Special Works, y el superdeportivo Överflöd Suzume, disponible anticipadamente para miembros de GTA+ y gratuito en The Vinewood Car Club hasta el 16 de julio.

GTA Online: Money Fronts Rockstar Games

En el apartado técnico, se ha habilitado la instalación de inhibidores de misiles en hasta 50 vehículos mediante Imani Tech, ajustado los temporizadores de misiones públicas y activado la omisión de secuencias cinemáticas repetitivas.

Contenido exclusivo para suscriptores de GTA+

Además del acceso anticipado al Överflöd Suzume, los miembros de GTA+ reciben un segundo giro diario en la Rueda de la Fortuna del Diamond Casino, nuevos contratos de mensajería médica a través de QuickiePharm, y descuentos en vehículos como el Sentinel GTS. Todo ello se complementa con el acceso a una biblioteca de juegos clásicos de Rockstar desde el mismo servicio de suscripción.

Una hoja de ruta con más contenido en camino

Pero esto no es todo, porque desde las oficinas de la desarrolladora ya han confirmado que ‘Money Fronts’ es solo el inicio de una temporada con múltiples incorporaciones. En las próximas semanas se sumarán seis nuevos vehículos, un nuevo rol como transportista de bienes de alto valor y eventos temáticos que celebrarán el Día de la Independencia, Halloween y los modos ambientados en Cayo Perico.