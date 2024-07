Estas son las razones por las que GTA o Red Dead Redemption no se han adaptado a cine y TV

‘Grand Theft Auto’, la millonaria franquicia de videojuegos también reconocible como ‘GTA’ es una de las sagas más relevantes en la historia del ocio interactivo y siempre se ha especulado con su tremendo potencial y sus cautivadoras narrativas, perfectas para convertirse en una gran película o serie de televisión. No obstante, y a pesar de varias intentonas, ninguno de los proyectos propuestos a la casa de software terminó por materializarse. Dan Houser, co-fundador y exlíder de Rockstar Games, ha puesto algo de luz en el asunto a raíz de una entrevista publicada por el medio The Ankler.

GTA y Red Dead Redemption

Según parece, a lo largo de los años se han sucedido los amagos para adaptar los juegos por parte de grandes referentes de la industria audiovisual. Esto no sólo incluye ‘GTA’, sino también a la respetada serie western ‘Red Dead Redemption’. "Después de algunas reuniones embarazosas, preguntamos a los productores por qué deberíamos aceptar sus propuestas de transposición, y recibimos la respuesta de que así podríamos hacer una película", recordó Houser. "Teníamos lo que considerábamos una propiedad intelectual multimillonaria, por lo que una operación así no tenía sentido desde el punto de vista económico. No tiene sentido correr riesgos. En ese momento teníamos la sensación de que los juegos luego se convertirían en películas de baja calidad."

Red Dead Redemption Rockstar Games

Sin control sobre el contenido no hay adaptación

“Dijimos que no, lo que describían era la realización de una película, nosotros no teníamos control y asumimos un riesgo enorme que termináramos pagando por algo que nos pertenecía”, explica Houser al revelar las exigencias de Rockstar en la cesión de los derechos de propiedad intelectual. El ejecutivo destaca que la mayor preocupación del estudio era no tener control sobre el aspecto creativo. Además, en aquella época la percepción que la industria cinematográfica tenía de los videojuegos y la forma en la que se producían sus adaptaciones era muy diferente. Houser señaló que, en esos años, la economía y los riesgos asociados con las adaptaciones simplemente no tenían sentido para Rockstar, especialmente considerando el valor multimillonario de sus propiedades intelectuales.

“Ahora estamos en una situación diferente”

“Sin embargo, el escenario actual parece más prometedor.” En efecto, entre los ejemplos más recientes de excelentes transposiciones se encuentran grandes clásicos del videojuego, como ‘The Last of Us’ y ‘Fallout’. Sin embargo, otras franquicias como ‘Sonic’ y ‘Mario’ también han gozado de productos interesantes en pantalla grande, que han llamado la atención del público y han sido recompensados con generosas cifras en taquilla. “Ahora estamos en una situación diferente”, argumenta Houser, que actualmente trabaja en su primer juego tras dejar las filas de Rockstar Games. En esta aventura empresarial promete realizar grandes producciones a través de múltiples medios, desde videojuegos hasta live action pasando por libros y novelas gráficas.