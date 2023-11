Immortals of Aveum estrena demo gratuita, más contenido, nueva partida + y modo Hardcore.

Tal y como estaba previsto, los chicos de Ascendant Studios han liberado la prometida actualización “Ecoleccionista” (1.0.6.0) de ‘Immortals of Aveum’, que se acompaña de una nueva prueba gratuita de juego que puedes encontrar en los respectivos bazares de Xbox Series X|S y PlayStation 5, además de PC a través de Steam. Esta es la mayor actualización del título hasta la fecha, ya que incluye contenido final, así como variedad de mejoras de rendimiento, cambios en la calidad de vida y novedades en la jugabilidad, como las variantes “Nueva Partida+” y la dificultad “Gran Magnus”. También puedes esperar una nueva ruta de progresión con cuatro templos de los añicos finales para completar, así como una nueva batalla contra un jefe.

Más contenido para jugar

La actualización trae una serie de contenidos adicionales incluyendo la continuación de la aventura de Jak, mientras libra a Aveum de los templos de los añicos corrompidos e impide que un constructor mágico conocido como "Ecoleccionista", desvíe el poder de la Senda. Del mismo modo se incorporan hasta cuatro nuevos templos para completar al finalizar el juego. Los tres primeros revelan el camino del templo hacia el combate final. También puedes esperar nuevas recompensas de equipo, incluido un Sigilo Verde Legendario y un nuevo Lore -por descubrir- que cuenta la historia del antiguo ser Aristeyano.

Hot fix for New Game+ is live for PC, Xbox Series S|X, and PS5!



We're working to bring you more updates based on your feedback ❤️‍🔥 Patch notes here: https://t.co/f1YLSHmyUSpic.twitter.com/WWiSULJqZM