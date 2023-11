Starfield recibe DLSS 3 y mejoras de rendimiento en la actualización Beta para PC.

En las oficinas de Bethesda han estado trabajando en la actualización “Beta 1.8.83” de ‘Starfield’, con el objetivo de realizar mejoras generales en el rendimiento y añadir al juego soporte para Nvidia DLSS 3. Estos cambios inicialmente limitados a la versión beta de Steam, tienen como finalidad mejorar el rendimiento gráfico y la representación de modelados. Como destacan las notas que acompañan la actualización, la compatibilidad con DLSS 3 incluye DLSS Super Resolution, Deep Learning Anti-aliasing (DLAA), NVIDIA Reflex Low Latency y DLSS Frame Generation, compatible con tarjetas gráficas GeForce RTX serie 4000. Incluso sin una tarjeta gráfica con DLSS 3, las mejoras de rendimiento pueden aportar una mayor tasa de imágenes por segundo sin necesidad de cambiar la configuración de calidad gráfica de ‘Starfield’.

Más posibilidades gráficas

Así, con el nuevo parche beta de ‘Starfield’ instalado, los propietarios de tarjetas gráficas GeForce RTX pueden activar las tecnologías de superresolución, DLAA y Reflex. Para aquellos que además sean propietarios de una RTX 40, el generador de fotogramas también estará disponible. Respecto a esto último, Bethesda destaca que “mientras la generación de fotogramas DLSS esté activa, es necesario desactivar la sincronización vertical (VSync) para percibir las mejoras”, y afirman que están trabajando para reajustar estas configuraciones en el futuro.

Our Steam Beta is now live! Opt in to play the beta version of #Starfield's next update, coming later this month. We'll see you out there! 🚀



