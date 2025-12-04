Project Talon, el nuevo dron de combate autónomo diseñado para operar con los cazas de EE. UU.

En abril de 2024, el fabricante de defensa Northrop Grumman quedó fuera del contrato inicial con la Fuerza Aérea estadounidense para el programa CCA. Estas son las siglas correspondientes a Avión de Combate Colaborativo, una iniciativa para desarrollar drones de combate autónomos y relativamente baratos que vuelen en equipo con cazas tripulados como el F-35 o el futuro caza de sexta generación F-47 que está desarrollando Boeing. Tras estudiar por qué no lo había obtenido, la compañía concluyó que aunque su diseño logró una buena puntuación en rendimiento, falló en coste. Este miércoles, Northrop Grumman ha presentado en sus instalaciones de Mojave, California, Project Talon, un nuevo dron de combate autónomo que pretende corregir los errores del diseño anterior.

'La idea era ver si podíamos construir una aeronave con el mismo nivel de capacidad y hacerlo más rápido. El verdadero objetivo que perseguimos no es solo el avión, es el proceso. Cómo construimos aeronaves de alto rendimiento de forma rápida y a un coste asequible', explicó durante la presentación Tom Jones, presidente de la división de Sistemas Aeronáuticos de Northrop Grumman, según recoge The War Zone.

15 meses para tener el primer prototipo y dos años para realizar el primer vuelo

Project Talon ha ido muy rápido para presentar su primer prototipo. Desde la autorización del proyecto al ensamblaje completo han pasado solo 15 meses. Northrop Grumman espera que el dron realice su primer vuelo dentro de los dos años posteriores al inicio del proyecto, lo que situaría el objetivo en torno al verano de 2026.

Jones aseguró que el nuevo dron supera sus objetivos internos de coste y ofrece un mejor rendimiento en varias áreas clave respecto a su anterior diseño CCA. Aunque la empresa no ha proporcionado especificaciones como el tipo de motor que usa, las prestaciones de vuelo, la carga útil o el coste por unidad, Jones sí señaló que uno de los factores principales detrás de la mejora en los costes fue la reducción de peso y la simplificación de la construcción.

Project Talon pesa unos 450 kilos menos que la anterior propuesta CCA de Northrop Grumman, cuenta con una estructura íntegramente de materiales compuestos y contiene alrededor de un 50% menos de piezas. Estos cambios ayudaron a reducir el tiempo de construcción en torno a un 30%, según la compañía.

También cambió la forma en que Northrop Grumman desarrolló la aeronave con Scaled Composites, compañía propiedad del gigante de defensa. Los ingenieros de ambas trabajaron como un único equipo integrado, lo que permitió realizar ajustes de diseño más rápidos centrados en el coste y el calendario, señaló Jones. Un enfoque diferente al más tradicional que la compañía utilizó en su diseño CCA anterior.

Enjambres de drones autónomos baratos que puedan reemplazarse fácilmente

El programa CCA de la Fuerza Aérea contempla contar con enjambres de drones autónomos que realicen reconocimiento, guerra electrónica y ataques en entornos de alto riesgo volando junto a cazas tripulados. Un concepto central del programa es la 'masa asequible'; es decir, poder utilizar grandes cantidades de drones más baratos que puedan ser reemplazados rápidamente en combate. 'Vas a perder estas aeronaves en una guerra de desgaste. Así que tienen que ser asequibles y tienes que poder reponerlas rápidamente', afirmó Jones.

El directivo resaltó que Project Talon no se concibió originalmente como la propuesta de Northrop Grumman para la segunda fase de la competición CCA de la Fuerza Aérea, que se espera que adjudique nuevos contratos a principios del año fiscal 2026. Sin embargo, no descarta ofrecer el dron a la Fuerza Aérea. Aseguró que Project Talon ya ha despertado interés en varios servicios militares estadounidenses y en algunos clientes internacionales, varios de los cuales han visitado Mojave para verlo en persona.

Northrop Grumman no está sola en la carrera por la próxima generación de drones de combate. La división Skunk Works de Lockheed Martin está desarrollando un dron furtivo llamado Vectis, cuyo primer vuelo está previsto para 2027. General Atomics avanza con su dron LongShot, dentro de un programa de la agencia DARPA, y Shield AI ha revelado su concepto de dron furtivo de despegue vertical X-BAT.