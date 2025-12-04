La IA mata al fabricante Crucial: no más memoria RAM ni discos SSD para el consumidor.

Si en los últimos tres meses has mirado los precios de la memoria RAM para actualizar tu ordenador o montar uno nuevo, te habrás llevado una enorme sorpresa. En este periodo, se han disparado hasta niveles estratosféricos, con previsiones de que solo va a ir a más. El responsable es la escasez generada por la demanda de las compañías de inteligencia artificial y ahora, además de tu bolsillo, tiene una nueva víctima. Micron ha anunciado que cierra Crucial, su mítica marca de RAM y discos SSD dirigida al mercado de consumo, para centrarse en los nuevos clientes con los que ganará más dinero.

En un comunicado, Sumit Sadana, vicepresidente ejecutivo y director comercial de Micron Technology, señala que 'el crecimiento impulsado por la IA en los centros de datos ha generado un aumento repentino de la demanda de memoria y almacenamiento. Micron ha tomado la difícil decisión de abandonar el negocio de consumo de Crucial para mejorar el suministro y el soporte a nuestros clientes estratégicos más grandes en segmentos de mayor crecimiento'.

Módulos de memoria RAM de Crucial en la placa base de un ordenador de consumo. Crucial.

Micron, que es uno de los tres principales fabricantes de memoria RAM del mundo junto con Samsung y SK Hynix, echará el cierre a Crucial en febrero, manteniendo la garantía y la atención al cliente para los productos vendidos. La compañía, fundada en 1996 (Micron lleva fabricando memoria RAM desde 1981), llega así al final de su trayectoria de 29 años con la reputación de ser una de las marcas más fiables del sector.

La culpa es de la IA

El desarrollo de nuevas infraestructuras para IA ha generado una demanda sin precedentes de memoria RAM, en particular de los tipos HBM (alto ancho de banda) y DDR de bajo consumo que necesita el hardware para computación de IA especializado. Los fabricantes de memoria han estado reasignando recursos para este tipo de producción con mayor beneficio y reduciendo los dedicados a la tecnología de consumo. Y en el caso de Micron y Crucial, del todo.

El centro de datos Stargate I de Abilene, Texas. OpenAI.

Para hacerse una idea de la situación y de cómo seguirá afectando al consumidor, está el ejemplo del proyecto Stargate de OpenAI, Oracle y otras empresas que quieren construir una red de centros de datos e infraestructura energética de gran escala para la computación de IA, con una inversión de hasta 500.000 millones de dólares en cuatro años. Para ello se han firmado acuerdos con los fabricantes para hasta 900.000 obleas de DRAM por mes, lo que se acerca al 40 % de la producción mundial.

32 GB de RAM en septiembre y ahora

Dado que todo cachivache tecnológico utiliza memoria, el consumidor va a terminar viendo los efectos de muchas formas. Un ejemplo práctico; 32 GB de memoria RAM DDR5 de Corsair, en dos módulos de 16, que en septiembre costaban 127 € han subido hasta 427 €, un 236 %. Y es el kit más vendido en este momento en Amazon, no solo en su categoría sino también en la de Componentes en general, dentro de la de Informática. Se está vendiendo como churros, lo que indica que los consumidores lo ven como la mejor opción aún a ese precio desorbitado.

La situación no tiene visos de mejorar, no mientras siga el boom de la IA. Gerry Chen, director general del fabricante de memorias TeamGroup, ha advertido de que empeorará en el primer semestre de 2026, una vez que los distribuidores agoten su inventario restante. Prevé que las limitaciones de suministro persistan hasta finales de 2027 o más allá, informa Ars Technica.