Instagram: La opción de descargar Reels ya está disponible para todo el mundo

Las actualizaciones en redes sociales a menudo responden a demandas de los usuarios, que crean nuevas formas de conectividad o de difundir su contenido. Ocurre en Facebook, Twitter, WhatsApp y, obviamente, también en Instagram. La última de estas está vinculada a los muy populares Reels y la posibilidad de descargarlos, una opción que se había anticipado para Estados Unidos, pero ahora está disponible para todo el mundo.

Quien lo anunció fue el mismísimo Adam Mosseri, director de Instagram, a través de un vídeo en la red social. En él Mosseri señalaba la llegada de nuevos filtros para las publicaciones y también la posibilidad de que todos los usuarios de todo el mundo puedan descargar Reels públicos a sus dispositivos.

Mosseri aclaró que los Reels descargados tendrán una marca de agua de Instagram con un nombre de cuenta, como el que se ve en TikTok . Para hacerlo, los usuarios pueden seleccionar la opción Compartir y luego la opción de Descarga para guardar un Reel.

Quienes estén preocupados por su privacidad o prefieran que nadie tenga acceso a este tipo de descargas, se podrá desactivar la descarga de sus Reels accediendo a Configuración > Privacidad > Reels and Remix y pulsar en la opción “Permitir que las personas descarguen tus Reels”.

Un detalle es que, si descarga un Reel que utiliza un clip de audio con licencia, el vídeo descargado no tendrá ningún audio. Solo aquellos con audios originales tendrán sonido en el vídeo descargado.

Las marcas de agua no son nuevas, aunque han atravesado distintas etapas. En 2021, Instagram dejó de recomendar clips con marca de agua de TikTok (o cualquier otra marca de agua). En agosto de 2022, YouTube comenzó a incorporar una marca de agua basada en un logotipo en los cortos descargados para disuadir el intercambio entre plataformas.

Lo que por ahora no permite esta opción es seleccionar quien puede y quien no descargarse los Reels, las únicas posibilidades son sí o no. Quizás en un futuro sea posible seleccionar la descarga solo para Amigos, Seguidores u otros grupos.