La invasión de los robots: China comienza a venderlos a precio de saldo

Xiaomi, Oppo, Realme, Honor, Nothing… todas estas marcas de móviles han salido de China y han invadido Europa con una estrategia similar: ofrecer muy buena tecnología a un precio igual de accesible. De hecho, todas ellas están entre las 10 más vendidas a nivel mundial. Ahora esa estrategia la ha copiado otro fabricante chino, esta vez de robots: Unitree, responsables del viral Go2, el “perro robot” que le hace competencia al cánido diseñado por Boston Dynamics.

Y es que hasta ahora esta firma, nacida del MIT y en un segundo (y algo alejado) lugar, Tesla, eran las referencias de robots y androides, pero Unitree ha dado un golpe sobre la mesa, uno con puño de hierro. O de monedas.

Mientras Spot, el perro de Boston Dynamics está por encima de los 73.000 euros y Optimus oscilaría (cuando salga a la venta), entre los 25 y los 30.000 euros, el modelo básico del Go2 de Unitree, es más económico que la mayoría de los móviles de gama alta y se puede adquirir por “apenas” 1.500 euros. La estrategia le ha permitido, según cifras del Instituto de Investigación de la Industria Robótica de Gaogong (GGII), “hacerse con el 69,75% de las ventas globales y el 40,65% de la cuota de mercado de robots de cuatro patas”.

Pero el precio no es el único apartado que distingue a Unitree. O la única orientación que ha copiado de sus pares tecnológicos. Al igual que hizo la IA china Deepseek, Unitree ha abierto su código para que todos los programadores puedan colaborar con sus funciones.

